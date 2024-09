Fabricant 100 – Manga Review – Panini Manga

Fabricant 100 Inhaltsangabe: „Hundert Fabricants, geschaffen im Streben nach dem idealen Menschen! Dürstend nach den idealen Körperteilen attackieren sie Menschen, und massakrierten eine Familie, die für ihr langes Leben und anhaltende Jugend bekannt war. Der einzige Überlebende, Ashibi, geht mit Fabricant Nr. 100 einen Vertrag ein: Gemeinsam wollen sie die Fabricants töten, dafür überlässt er ihr in Zukunft seinen Körper!“

Manga: Daisuke Enoshima

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (17. September 2024)

Preis: 8,99 Euro

Ausstattung: Kurzgeschichte, Danksagung, Postkarte

Über Fabricant 100

Fabricant 100 ist ein Werk von Manga Autor Daisuke Enoshima. Die Reihe lief zwischen dem 5. Dezember 2022 und 4. September 2023 an. Sie kommt auf insgesamt 5 Bände. Herausgeber in Japan ist der Verlag Shueisha. Durch Panini Manga ist dieser nun auch in Deutschland erhältlich mit der Übersetzung durch Dorothea Gielge. Zudem wurde der Manga 2023 nominiert mit dem Manga Award in der Print-Manga Kategorie.

Fabricant 100 erzählt die Geschichte des Jungen Ashibi Yao. Seine Familie war bekannt für ihre ewige Jugend und ein hohes Alter, welches sie Mitglieder erreichten. Dies war auch der ausschlaggebende Punkt für die Fabricanten, deren Ziel es ist ein idealer Mensch zu sein und deshalb auf der Jagd nach den besten Körperteilen sind.

Ashibi musste alles mit ansehen, doch war aufgrund seines zu jungen Alters noch uninteressant für die Fabricanten, da er noch im Wachstum ist. Sein Vorschlag zur Güte war es, dem Fabricanten seinen Körper zur Verfügung zu stellen, der den Rest auslöscht. So kam es, dass sich Fabricant 100 ihm anschloss und nun Jagt auf die Übrigen Fabricanten machen. Es ist nämlich sein Ziel zu verhindern, dass andere so leiden müssen durch den Verlust von Geliebten, wie an jenem Tag.

Ein Charaktereditor der besonderen Art. Fabricanten machen jagt auf Körperteile für den idealen Menschen auf den nächsten 192 Seiten.

Eindruck

Fabricant 100 ist mit dem Format 11.8 × 18 als Taschenbuch erhältlich. Dabei kommt es mit seinen 192 Seiten auf sieben Kapitel. Aktuell gibt es den ersten Band noch mit einer Postkarte. Ob dies auch so bleibt bei den Nachdrucken ist ungewiss. Der Manga macht einen guten Eindruck und das Cover zeigt bereits die vernarbten Körperteile und Blut. Ein Blick auf die Rückseite zeigt einige Bilder von Szenen aus dem Band. Zeichnerisch erinnern diese an frühere One Piece Tage oder Jujutsu Kaisen. Satoru, bist du’s? Die Postkarte ist ebenfalls ein nettes Mitbringsel.

Die Handlung mit der Körperteilen-Jagt ist interessant. Es wird auch zügig bekannt gegeben, dass der begleitende Fabricant der letzte Erschaffene ist und somit auch der Überlegene. Die Übrigen, stellen also keine große Gefahr dar. Jedoch kann ich noch nicht nachvollziehen, warum sich der Fabricant gegen seinesgleichen stellt und sich nicht einfach von dem Jungen das nimmt, was er möchte. Es baut sich die Vermutung auf, dass nach dem Ableben des vorletzten Fabricanten, es plötzlich heißt, dass Nummer 100 schon immer der ideale Mensch war durch seine liebevolle Art zu dem Jungen Ashibi.

Um die Wesen zu jagen, schneidet sich Ashibi immer selbst in den Arm. Der Geruch von seinem besonderen frischen Blut lockt jene an. Im späteren Verlauf gesellen sich noch andere Menschen dazu, welche eine ähnliche Absicht wie Ashibi haben. Die Mission alle Fabricanten auszulöschen, damit keiner mehr einen geliebten Menschen verliert und niemand mehr so einen tiefen Schmerz erleiden muss. Außerdem kommt es noch zu einem spannenden Plot, welcher das Abkommen zwischen Nummer 100 und dem Jungen ins Wanken bringen könnte.

Fazit

Fabricant 100 hat seine Stärken und Schwächen. Es ist nicht gängig, dass eine der Hauptfiguren an allen anderen überlegen ist und dies eine Tatsache ist. Hier im ersten Band bekommt man ein wenig das Gefühl bereits das Ende zur erahnen. Dies legt sich jedoch ein wenig durch den interessanten Kniff, welcher sich zum Ende hin entpuppt und die Beziehung zwischen den Beiden auf die Probe stellt. Die Figuren und Fabricanten sind einzigartig in ihren Fähigkeiten und Charakter und die Nummer 100 gibt einen stressigen und überfürsorglichen Begleiter ab. Der Zeichenstil sieht stark aus und kann mit den Großen seines Genres mithalten.

Fabricant 100 von Panini Manga ist bereits erhältlich und kostet 8,99 Euro.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Mangas.