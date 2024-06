Der Fluch des purpurnen Rauches – Manga Review – altraverse

Der Fluch des purpurnen Rauches Inhaltsangabe: „Erin wüsste gern, was der optimale Verlauf ihres Lebens wäre. Um dies herauszufinden, sucht sie den Hexenmeister Artur auf. Der ist auch bereit, ihr zu helfen. Aber dafür muss Erin einen Preis zahlen: Sie soll zehn Jahre bei dem Hexenmeister bleiben…“

Manga: Racami

Altersempfehlung: 13+

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (27. Mai 2024)

Preis: 8,00 Euro

Ausstattung: Über die Mangaka, farbliche Stellen, Shojo-Star Aufsteller

Über Der Fluch des purpurnen Rauches

Der Fluch des purpurnen Rauches ist das neuste Werk von Manga Autorin Caroline ‚Racami‘ Tent. Es ist nicht die erste Reihe von ihr, welche unter altraverse veröffentlicht wird. Bereits erschienen sind Zuckerwasser, welcher in drei Bänden abgeschlossen ist und Die innere Stimme. Zudem zeichnete sie seit 2014 für die Connichi Illustrationen des Con-Maskottchens Pochi. Diese Geschichte zählt sich zu dem Genre Romanze.

Der Fluch des purpurnen Rauches erzählt die Geschichte von Artur, einem bekannten Hexenmeister. Dieser entdeckt am Strand, nahe seines Hauses, eine bewusstlose junge Dame. Es handelt sich dabei um Erin, welche auf der Suche nach ihm wahr. Ihr Großmutter empfahl nämlich Artur aufzusuchen, da er ihr den optimalen Verlauf ihres Lebens zeigen würde.

Als anfänglich Artur ablehnte, ging er dennoch darauf ein, unter einer Bedingung. Erin soll 10 Jahre für ihn arbeiten. Artur selbst scheint einen grünen Daumen zu haben. Sogar die stumme Mitbewohnerin Ivy ist eine menschgewordene Pflanze. Sie unterstützt Artur, wo sie kann. Der Manga kommt zu seinem Namen durch den Hexenmeister selbst, der hin und wieder von purpurnen Rauch umgeben zu sein scheint.

Ein Hexenmeister umgibt ein mysteriöser purpurner Rauch und ist in seinem bescheidenen Reich umgeben von Pflanzen, wovon eine recht menschlich wirkt.

Eindruck

Der Fluch des purpurnen Rauches kommt in dem Format 210 mm x 148 mm daher. Der Manga kommt auf insgesamt 168 Seiten und bedient 5 Kapitel. In der Erstauflage ist sogar ein Shojo-Star Aufsteller vom Hexenmeister Artur. Eine Besonderheit des Mangas von Racami sind die kleinen lila Monster, welche immer wieder auftauchen. Sie sind die einzigen farblichen Stellen des Mangas und machen ihn somit einzigartig. Zumal das lila in dem klassischen schwarz/weiß richtig gut rüberkommt.

Die Handlung ist in dem ersten Band tatsächlich noch nicht so umfangreich, dass sich damit viel schreiben lässt. Als Leser darf schon ein Blick in die wunderschöne Behausung des Hexenmeisters geworfen werden. Außerdem gibt es, wie bereits angesprochen, die kleinen Monster, welche mit ihrer lila Farbe ganz schön auffallen. Sie sollte man auf keinen Fall füttern. Der purpurne Rauch hat auch bereits in der ersten Hälfte seinen Auftritt. Doch was dies alles zu bedeuten hat und wie Artur den optimalen Verlauf des Lebens für Erin aufdecken mag, das verrät die erste Ausgabe noch nicht.

Die ersten Informationen zu diesem Band und die Inhaltsangabe haben mich leicht an „Die Braut des Magiers“ erinnert, welches ich ebenfalls besprochen habe. Die Prämisse ist auch recht ähnlich. Wir haben hier den gut aussehenden Hexenmeister, welcher eine Schwäche oder Fluch zu haben scheint, was ihn verwundbar wirken lässt. Auf der anderen Seite haben wir Erin, die von ihm lernt und kennenlernt. Da dies eine Romanze ist, kommt der Punkt des Verliebens hinzu. Beide scheinen jedoch auch Geheimnisse mit sich zu tragen. Das Gespann wird zudem fleißig unterstützt von der Pflanze Ivy.

Fazit

Der Fluch des purpurnen Rauches ist ein besonderer Manga, im Hinblick auf die farblichen Akzente der kleinen Mitbewohner des Hexenmeisters. So bekommen „Mit Farbseiten“ eine ganz neue Bedeutung. Die Story selbst macht einen Spagat zwischen Drama und Spaß, bis schließlich in einem kurzen Augenblick Artur und Erin rot anlaufen, als sie alleine waren. Zwar zeigt der titelgebende purpurne Rauch bereits Präsenz, doch wirklich Genaueres ist dazu nicht zu erfahren. Den Anfang finde ich daher noch etwas dünn erzählt. Die Charaktere sind dafür sehr schön gezeichnet, mit ihren schmalen langen Gesichtern und die kleinen Monster sind jetzt schon zum Verlieben.

Der Fluch des purpurnen Rauches von altraverse ist bereits erhältlich und kostet 8,00 Euro.

Vielen Dank an altraverse für die Bereitstellung des Mangas.

