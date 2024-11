Auf dem amerikanischen YouTube-Kanal der Marvel Studios ist ein neuer Trailer zu Captain America: Brave New World aufgetaucht. Diesen gibt es auf dem deutschen Kanal bislang nicht zu sehen.

Brave New World Story

Bisher wussten wir, dass es in der Handlung darum geht, dass der kurzweilige Frieden ein abruptes Ende findet. Auslöser ist ein Attentat durch den pensionierten Supersoldat Isaiah Bradley, der als Hauptverdächtiger gilt. Der Feind steckt im Innern der nationalen Sicherheit und der Präsident persönlich wird zu einem roten Hulk.

Der Film nimmt die Formel an, die wir bereits von den drei Solofilmen des Caps gewohnt sind und der Disney+ Serie. Diese bauen auf spannend inszenierte Action ohne das Übernatürliche oder Superkräfte, welche nicht durch regelmäßige Gym-Besuche zu erreichen wären. Eine ganz klassische „wir können niemanden trauen“ – Story.

Die Besetzung

Ein paar weitere Rollen sind nun seit unserem letzten Artikel bekannt. Wie im Trailer zu sehen ist, ist Harrison Ford der neue Thaddeus ‚Thunderbolt‘ Ross. Außerdem kehren Liv Tyler als Betty Ross und Tim Blake Nelson als Samuel Sterns zurück, die 2008 an der Seite von Edward Norton spielten. Samuel Sterns entpuppt sich als The Leader. Einen ersten Hinweis darauf gab es bereits in einer Post-Credit-Szene in Hulk 2008. Zudem schließt sich dem Cast Rosa Salazar an. Sie übernimmt die Rolle der Rachel Leighton, einer weiblichen Diamondback.

Deutscher Kinostart dürfte der 13. Februar sein.