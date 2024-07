Captain America: Brave New World – Offizieller Teaser

Die Marvel Studios haben heute auf YouTube einen ersten Teaser zu Captain America: Brave New World veröffentlicht. Der Film mit dem Falcon als neuen Schildträger soll im Februar 2025 die deutschen Kinos erreichen.

Captain America: Brave New World

Der Falke und neue Captain America hat eine gemeinsame Vergangenheit mit Präsident Ross. In seiner alten Rolle als Außenminister war er in Civil War für die Inhaftierung von Sam Wilson (Der Falke) und anderen Avengers verantwortlich. Nun, in seiner neuen Position, verspricht sich Ross Captain America wieder zu einer militärischen Waffe zu machen.

Der vorläufige Frieden zwischen den beiden geriet jedoch ins Schwanken, als sich Sam in einem Zwischenfall wiederfindet, in welchem der pensionierte Supersoldat Isaiah Bradley der Hauptverdächtige ist. Ihn durfte er bereits gemeinsam mit dem Winter Soldier kennenlernen. Eine gefährliche Jagd beginnt und der Trailer endet mit dem Red Hulk, welchen Fans schon lange erwartet hatten.

Die Besetzung

In den Rollen haben wir die üblichen Verdächtigen, alte Wiederkehrer und Neubesetzungen. Darunter Harrison Ford als Thaddeus ‚Thunderbolt‘ Ross, da William Hurt bedauerlicherweise 2022 verstarb. Wir haben ein Wiedersehen mit Liv Tyler als Betty Ross und Tim Blake Nelson als Samuel Sterns. Das Line-up machen Anthony Mackie als Sam Wilson/Captain America und Danny Ramirez als Joaquin Torres, der neue Falcon, perfekt.

> Captain America: Civil War – Filmkritik.

Hier ist der offizielle Teaser zu Captain America: Brave New World.