Primetime Channels – Crunchyroll wird Teil des Kanalaufgebots

Der Anime Streaming-Riese Crunchyroll, macht Anime noch zugänglicher, durch eine neue Vertriebsvereinbarung mit YouTube Primetime Channels. Geplant ist der Start ist noch vor Ende 2024 in Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und Australien.

Primetime Channels mit Crunchyroll Kanal

Zuschauer können Inhalte von mehreren Streaming-Diensten direkt in der YouTube-App abonnieren und ansehen, dank Primetime Channels. Eine vereinfachte Erfahrung, da alle Abonnements an einem Ort verwaltet werden. Crunchyroll nimmt einen Platz ein in den über 45 Kanälen, welche YouTube anbietet.

Diese Partnerschaft soll die Reichweite weiter ausbauen und die weltweit größte dedizierte Anime-Bibliothek noch zugänglicher machen. Mit 15 Millionen zahlenden Abonnenten weltweit bietet der Dienst den Fans hochwertige Anime-Inhalte. Von Streaming über Filmvorführungen, Events, Spielen und Merchandise ist wirklich alles dabei.

Allein in diesem Herbst liefert die knusprige Rolle über 40 neue Anime-Serien für seine Fans. Dazu zählen Dragon Ball DAIMA, One Piece, BLUE LOCK, Re: Zero und Shangri-La Frontier Staffel 2. Damit wächst die Bibliothek auf 25.000 Stunden Laufzeit, 50.000 Episoden und mehr als 2.000 Titel. Der Eintritt in YouTube Primetime Channels wird es den Zuschauern erleichtern, Anime jederzeit und überall zu entdecken.

Wir dürfen also in nächster Zeit mit weiteren Informationen und genauen Startermin rechnen.