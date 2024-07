Crunchyroll Store jetzt auch in Deutschland verfügbar

Der Crunchyroll Store ist jetzt in 34 europäischen Ländern verfügbar, darunter natürlich auch Deutschland! Das Shopping Ziel für Anime Fans bietet Figuren, Accessoires, Kleidung, Musik und vieles mehr.

Crunchyroll Store in Deutschland

Der E-Commerce-Shop von Crunchyroll, startet in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Fans in diesen Regionen können nun ihre Leidenschaft vertiefen, dank des umfassenden Sortimentes an Anime- und Manga-Sammlerartikeln.

Zudem erhalten Neukunden laut Anbieter 15 % Rabatt auf ihre gesamte Bestellung. Die Rabattierung erfolgt in den ersten zwei Wochen nach dem Start, der beim Check-out durch Eingabe des Rabattcodes „EUROPE“ abgezogen wird.

Die E-Commerce-Expansion durch Crunchyroll bringt offizielle Anime-Produkte, die auf die Region zugeschnitten sind. Dies soll dazu führen, dass Fans weniger Zeit mit der Suche verbringen und mehr Zeit damit, sich in die neuesten Ergänzungen ihrer Sammlungen zu verlieben. Abonnenten erhalten Vorteile in Form von frühzeitigem Zugang und Rabatte je nach Mitgliedschaftsstufe. Dies soll die Plattform dabei unterstützen, die Fangemeinde zu fördern.

> Noch mehr Artikel zum Streamingdienst und Händler.

Zitat

„Anime ist wirklich ein Lebensstil, und durch die Erweiterung des Crunchyroll Stores haben Fans in ganz Europa Zugang zu dem ultimativen Ziel für anime-inspiriertes Merchandise und Sammlerstücke. Ab heute können Fans in noch mehr Gebieten stolz ihre Leidenschaft und Liebe zu ihren Lieblingsserien mit einer kuratierten Auswahl an Manga, Heimunterhaltung, Accessoires, Haushaltswaren und mehr zur Schau stellen.“ – so Terry Li, Executive Vice President of Emerging Business, Crunchyroll.