Blade – Marvel streicht Film – Ist das das Ende?

Es könnte das endgültige Aus für Blade bedeuten. Aus mehreren Quellen geht hervor, dass der Termin für den Kinostart von Marvel erneut gestrichen wurde. Einen neuen gab das Studio leider nicht bekannt.

Blade rückt weiter nach hinten

Der Vampirstreifen mit Mahershala Ali flog aus dem MCU-Kalender für 2025. Predator: Badlands soll den Platz am 7. November 2025 einnehmen. Es fielen drei neue Termine für Projekte in 2028, jedoch ohne Information, ob eines der drei Termine für Blade angedacht ist. Mittlerweile darf von einer kompletten Streichung ausgegangen werden, da Schauspieler Mahershala Ali, welcher nach wie vor für die Rolle vorgesehen ist, mit seinen 50 Jahren auch nicht mehr der Jüngste ist.

Quellen: ign, gamestar, deadline

Bereits 2019 kündigte das Marvel Cinematic Universe den Vampirjäger an. Es folgten über die Jahre diverse Verschiebungen und Regisseur-Wechsel. Angedacht war sogar eine Nebenrolle mit Wesley Snipes als eventueller Lehrmeister. Snipes verkörperte ihn schon 1998 bis 2004 und rettete mit seinem starken Auftritt in drei Teilen das Projekt Kino bei Marvel. Zuletzt war er neben Ryan Reynolds in seiner Paraderolle in Deadpool & Wolverine zu sehen. Fans des coolen Vampirjägers können für diesen Film ab sofort nur noch beten.

> News zur Verschiebung 2023.

Ankündigungs-Trailer zum gleichnamigen Spiel.