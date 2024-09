Star Citizen Server-Meshing: Kann RMq die Performance endlich verbessern?

Die Frage, die sich viele Spieler von Star Citizen stellen, lautet: Kann Star Citizen seine Server-Probleme lösen? Da wird klar, dass das Star Citizen Server-Meshing noch fehlt. Die Unterschiede in der Spielerfahrung sind teils enorm: Während einige Spieler ein nahezu reibungsloses Gameplay erleben, kämpfen andere mit ständigen Lags und Frustration. Was steckt hinter diesen Diskrepanzen? In diesem Artikel werfen wir einen tiefen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund um die Servertechnologie, die Fortschritte im Bereich Item Recovery und die Rolle von Benoît Beauséjour als CTO.

Star Citizen Server-Meshing & Server-Technologie: Fortschritte und Herausforderungen

Star Citizen steht aktuell vor der Herausforderung, seine Server-Performance zu verbessern. Zwei Haupttechnologien sind im Einsatz: NMq und RMq. NMq ist die ältere Technologie, die noch auf vielen Servern läuft. RMq hingegen ist die neuere und vielversprechendere Technologie, die flüssigeres Gameplay und geringere Latenzen verspricht. Warum wird nicht einfach überall auf RMq umgestellt? Ganz einfach: Die Umstellung erfolgt schrittweise, um die Risiken zu minimieren. Ein plötzlicher Wechsel könnte verheerende Folgen haben, ähnlich wie eine umfangreiche Bestellung beim Bäcker, nur um festzustellen, dass man eine Allergie hat.

Zitat Benoît Beauséjour: „RMQ, Replication Message Queue, ist die neueste Iteration von NMQ, Network Message Queue. Es ermöglicht uns, viel mehr von Spielern angeforderte Informationen zu „hören“, wie z. B. das Öffnen von Türen, das Ausrüsten von Gegenständen usw., um Interaktionsverzögerungen besser zu verwalten. “

Auf den Testservern zeigt RMq bereits vielversprechende Ergebnisse, insbesondere bei großen Spielerzahlen während Live-Events. Die Reduzierung der Lags und eine schnellere Datenübertragung sind positive Entwicklungen. Dennoch besteht ein spürbarer Unterschied zwischen Servern mit NMq und RMq, was dazu führt, dass einige Spieler das Gefühl haben, ein völlig anderes Spiel zu erleben. Diese Diskrepanz verdeutlicht, wie wichtig eine kontinuierliche Optimierung der Server-Technologie ist.

Physiksystem und seine Auswirkungen

Ein zentraler Punkt, der die Serverleistung stark beeinflusst, ist das Physiksystem. Star Citizen simuliert nicht nur die Physik von Kisten, sondern auch von Schiffen, Fahrzeugen, Schubdüsen und vielen komplexen Geometrien. Dies stellt die Server vor enorme Herausforderungen, insbesondere bei großen Raumschlachten oder FPS-Events, bei denen hunderte von Objekten gleichzeitig berechnet werden müssen.

Benoît Beauséjour erklärte, dass die Serverleistung in Bereichen mit vielen physischen Objekten erheblich leidet. Servermashing, also das Verteilen der Arbeitslast auf mehrere Server, soll langfristig helfen. Auch wenn dies ein riesiges Projekt ist, das schrittweise umgesetzt wird, ist es ein notwendiger Schritt zur Verbesserung der Performance.

In der Vergangenheit waren Schiffe wie die Constellation aus vielen kleinen Teilen zusammengesetzt, was die Server enorm belastete. Heute setzen die Entwickler auf größere Flächen, um die Rechenleistung zu optimieren. So können Schiffe wie die Hercules oder Hull-Schiffe die Server nicht so stark belasten wie ältere Modelle.

Item Pledge Recovery: Ein Fortschritt in der Wiederherstellung

Ein weiteres Thema, das viele Spieler bewegt, ist das Item Pledge Recovery. Wie geht es voran mit der Wiederherstellung verlorener oder verschwundener Gegenstände, die für Echtgeld erworben wurden? Derzeit gibt es bereits Item-Kioske im Spiel, die den Spielern helfen sollen, verlorene Gegenstände zurückzubekommen. Auch wenn das vollständige Item Recovery Feature noch nicht implementiert ist, stellt die Einführung dieser Kioske einen bedeutenden Fortschritt dar.

Es fehlt noch der Feinschliff im Backend, der einige letzte Entwicklungsphasen umfasst. Wann genau das vollständige Rollout erfolgen wird, ist noch unklar, aber CIG hat dieses Thema hohe Priorität eingeräumt. Langfristig soll das System den Spielern ermöglichen, erworbene oder einzigartige Gegenstände wieder zu erlangen.

Benoît Beauséjour: Der CTO im Fokus

Zum Abschluss werfen wir einen Blick auf Benoît Beauséjour, den neuen globalen CTO bei CIG. Benoît, der zuvor CTO bei Turbulent war, hat nun die Verantwortung für eine Vielzahl von Teams und Disziplinen übernommen, darunter Engine-Entwicklung, Grafik, KI, Audio und Gameplay. Die Übernahme von Turbulent durch CIG brachte nicht nur neue Herausforderungen, sondern auch positive Veränderungen. Der kulturelle Austausch hat die Zusammenarbeit zwischen den Teams verbessert.

Benoît spricht über die Herausforderungen, sich in so vielen Disziplinen zurechtzufinden, und die Notwendigkeit, richtige Prioritäten zu setzen. Trotz der Herausforderungen findet er seine neue Rolle äußerst erfüllend und ist stolz auf das talentierte Team bei CIG.

Fazit und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass CIG Fortschritte bei der Optimierung der Server macht und RMq als vielversprechender Schritt in die richtige Richtung erscheint. Die Serverleistung wird weiterhin getestet und verbessert, und es gibt positive Entwicklungen im Bereich Item Recovery. Die Herausforderungen sind groß, aber die kontinuierliche Arbeit an der Technologie und den Systemen zeigt, dass Fortschritte erzielt werden.

Bleibt dran für weitere Updates und tiefgehende Einblicke in die Welt von Star Citizen. Bis zum nächsten Mal!

Schau dir auch das Video dazu an:

