Star Citizen Argo ATLS Atlas: Der nächste Schritt im Cargo-Gameplay

Suchst du nach dem ultimativen Cargo-Handling-Erlebnis in Star Citizen? Der Argo ATLS Atlas könnte genau das sein, was du brauchst! In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf den Argo Atlas und untersuchen, wie dieses beeindruckende Vehikel das Cargo-Gameplay revolutionieren könnte. Wenn du kein Update zu den neuesten Entwicklungen und Guides rund um Star Citizen verpassen möchtest, dann bleib dran und erfahre mehr darüber, was der Atlas zu bieten hat.

Der Argo ATLS Atlas: Ein mechanischer Gigant

Der Argo Atlas, obwohl nicht so groß wie ein Raumschiff, hat sich als echter Gamechanger für das Cargo-Handling etabliert. Für alle, die sich schon immer mal als Dockarbeiter in Star Citizen ausprobieren wollten, ist der Atlas der perfekte Begleiter. Dieses mechanische Kraftpaket ermöglicht es, Kisten wie von Zauberhand durch den Raum zu bewegen. Mit seinen Traktorstrahlen hebt der Atlas problemlos größere Container und übertrifft dabei die Leistung des klassischen Multitools bei weitem.

Aktuell können Spieler mit dem FPS Tool nur bis zu 24 SCU bewegen. Der Atlas hingegen kann ganze 34 SCU Container mühelos handhaben. Dies macht ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für alle, die regelmäßig große Mengen Cargo transportieren müssen.

Potenziale für zukünftige Erweiterungen des Argo ATLS

Die Möglichkeiten für den Argo Atlas scheinen nahezu unbegrenzt. Stell dir vor, CIG führt ein Mini-Game ein, bei dem es Wettbewerbe für das schnellste Verladen oder das präziseste Stapeln gibt – ich wäre definitiv dabei! Diese Vision könnte Realität werden, wenn CIG eine neue Mini-Game-Mechanik für Cargo-Meisterschaften einführt.

Darüber hinaus könnte der Atlas in Zukunft noch viele weitere Funktionen erhalten. Die Möglichkeit, den Atlas mit Mining-Lasern, Salvage-Tools oder Repair-Tools auszurüsten, könnte das Gameplay erheblich erweitern. Diese Erweiterungen könnten den Atlas zu einem vielseitigen Werkzeug für verschiedene industrielle Aufgaben machen, von der Bergung von Wrackteilen bis hin zur Reparatur beschädigter Schiffe oder sogar dem Basebuilding.

Preis und Verfügbarkeit des Argo ATLS: Ein Blick in die Zukunft

Während der Argo Atlas bereits beeindruckende Fähigkeiten bietet, bleibt eine Frage offen: Was wird er kosten? Der Preis für den Atlas könnte entscheidend dafür sein, wie viele Spieler bereit sind, in dieses Vehikel zu investieren. Schätzungen deuten darauf hin, dass der Atlas in einem Bereich liegen könnte, der für hochwertige, spezialisierte Cargo-Tools typisch ist. Bei ähnlichen Fahrzeugen und der aktuellen Preisstruktur von Star Citizen könnte der Atlas in der Nähe der 30 bis 60 US-Dollar-Marke liegen. Natürlich sind dies nur Spekulationen, und der endgültige Preis könnte je nach den geplanten Funktionen und dem Entwicklungsstand variieren.

Der Argo ATLS Atlas im Spiel: Eine erste Begegnung

Der Atlas mag auf den ersten Blick wie ein größerer Roboter-Anzug wirken, aber seine Funktionalität ist beeindruckend. Die Animationen, wie sich die Beine des Atlas einklappen und die Fahrerkabine sich schließt, sind hervorragend umgesetzt. Dies verleiht dem Fahrzeug ein Gefühl von Authentizität und macht den Einstieg in die Nutzung zu einem besonderen Erlebnis.

Die große Reichweite des Atlas ermöglicht es, Kisten effizient in den Frachtraum von Schiffen zu bewegen, ohne ständig zwischen den Positionen hin- und herlaufen zu müssen. Besonders in Kombination mit großen Frachtschiffen wie der Hercules wird der Atlas zu einem unverzichtbaren Werkzeug. Die präzise Anzeige der Kistenpositionen und die Geschwindigkeit des Atlas setzen neue Maßstäbe für das Cargo-Handling in Star Citizen.

Zukunftsausblick und Design des Argo ATLS

Aktuell kann jeder den Atlas testen, auch ohne Teil des Evocati-Programms zu sein. Es gibt zwar noch einige Bugs und die Benutzeroberfläche ist nicht vollständig ausgereift, aber der Atlas hat bereits jetzt das Potenzial, zu einem der wichtigsten Vehikel für Trader und Industrie-Spieler zu werden. Das Design des Atlas erinnert an Sci-Fi-Klassiker wie „Alien“ oder „Avatar“ und fügt sich nahtlos in das futuristische Setting von Star Citizen ein.

Fazit:

Zusammengefasst bringt der Argo Atlas frischen Wind in das Star Citizen Universum. Die Frage bleibt jedoch: Wird der Atlas das Cargo-Gameplay tatsächlich revolutionieren, oder ist er eher ein interessantes Gimmick? Welche weiteren Module wie Mining-Laser oder Reparatur-Tools würdet ihr euch für den Atlas wünschen?

