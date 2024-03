Die äußere Erscheinung der Corsair ist typisch für die Drake-Designphilosophie. Unverkennbar dank der asymmetrischen Flügelanordnung und ein wenig roh, aber dafür äußerst funktional und mit einer Prise Aggressivität. Die schlanke, asymmetrische Silhouette vermittelt einen rebellischen Charme, während die sichtbaren Schweißnähte und die rostige Patina dem Schiff einen abgenutzten, aber authentischen Look verleihen. Dieses unverkennbare Design macht die Corsair zu einem Blickfang in jeder Raumstation.

Vielseitigkeit

Ein Hauptmerkmal der Drake Corsair ist ihre Vielseitigkeit. Mit der Fähigkeit, zwischen verschiedenen Rollen zu wechseln, eignet sich das Schiff sowohl für Solo- als auch für Gruppenspieler. Die modulare Bauweise erlaubt es, die Ausrüstung je nach Bedarf anzupassen. Es lässt sich problemlos für Erkundungs- und Handelsmissionen oder als mobile Operationsbasis für kleine Piratencrews einsetzen. Neben dem klassischen Landen kann man mit der Corsair an Stationen oder anderen Schiffen auch andocken.

Erkundung und Überlebensfähigkeit

Die Drake Corsair verfügt außerdem über fortschrittliche Erkundungssysteme. Diese ermöglichen es dem Piloten, unbekannte Gebiete des Universums zu erforschen. Gepaart mit ihrer robusten Panzerung und ihre leistungsstarken Schilde der Stufe 3, kann die Corsair auch in gefährlichen Gebieten bestehen.

Einmal gelandet kann die Corsair nicht nur über die große Ladeluke am Heck sondern auch über den Aufzug verlassen werden. Der Clou ist, das es für den Aufzug neben der Position am Boden oder im Inneren des Schiffes auch zusätzlich aufs Dach hoch gefahren werden. Von dort aus könnte also ein Scout mit seinem Scharfschützengewehr die Gegend sichern währen der Rest der Crew vorrückt.

Für das schnelle Aufsteigen von Planeten kann der Pilot die Vitol-Triebwerke schwenken und wie ein Senkrechtstarter gen Boden ausrichten. Dies macht sie zu einer attraktiven Option für Entdecker, die bereit sind, in die Tiefen des Alls vorzudringen.

Bewaffnung und Verteidigung der Corsair

Die Corsair ist mit einer beeindruckenden Bewaffnung ausgestattet. Alleine der Pilot hat Zugriff auf vier am S5-Gimbal befestigten Größe-4-Laser Kanonen sowie zwei S4-Gimbal montierte Größe 3 Laser Kanonen. Zwei weitere Crewmitglieder können jeweils ein Geschützturm über Seitenkuppeln bemannen, welches 2x Größe 2 Kanonen beinhalten.

Der Copilot rundet die Feuerkraft ab, indem er vom Bug aus das Dach-Geschütz bedient und wie die Seitenkuppeln auf 2x Größe 2 Kanonen bedienen kann. Zusätzlich verbergt die Corsair unter dem großen Flügel vier Raketen der Größe 4, die sich für offensive Manöver gegen größere Ziele nutzen lassen.

Die Verteidigungsmechanismen, einschließlich leistungsstarker Schilde und Panzerung, geben dem Piloten das Vertrauen, auch in feindlichem Gebiet erfolgreich zu agieren. Sämtliche Waffen lassen sich selbstverständlich austauschen und laden im Angriffs und Verteidigungsfall zum Experimentieren ein. Man könnte meinen, das es sich bei der Drake Corsair um ein Gunboot handelt, aber offiziell ist sie ein Explorer, mit dem man sich besser nicht so einfach anlegen sollte.

Ingame könnt ihr euch auf dem Planeten Hurston bei New Deal die Star Citizen Corsair kaufen.

Tauglichkeit für Bounty-Missionen

Dank ihrer starken Bewaffnung, Wendigkeit und Überlebensfähigkeit eignet sich die Corsair in Star Citizen hervorragend für Bounty-Missionen. Mit dem Schiff lassen sich effektiv feindliche Zielpersonen verfolgen, bekämpfen und diese außerdem auch gefangen nehmen. Mit ihrem modularen Design können Spieler die Corsair für solche Missionen anpassen und so sicherstellen, dass sie optimal auf die Herausforderungen dieser gefährlichen Aufträge vorbereitet ist.

Transportkapazität

Die Corsair bietet zudem eine moderate Transportkapazität von 72 SCU (Standard Cargo Units). Das bietet ausreichend Platz für Frachtmissionen oder den Transport von Ressourcen.

Cockpit, Wohnbereiche und Fahrzeugtransport

Die Innenausstattung der Corsair umfasst eine gut ausgestattete Küche und komfortable Schlafräume mit zahlreichen Möglichkeiten zur Verstauung persönlicher Gegenstände und Waffen/Ausrüstung. So ausgestattet, sollten sowohl bei der Besatzung als auch bei den Passagieren keinerlei Wünsche offen bleiben. Darüber hinaus verfügt das Schiff über einen Fahrzeugtransportbereich, der es ermöglicht, bodengebundene Fahrzeuge oder kleine Schiffe mitzunehmen. Diese Zusatzfunktion macht die Corsair zu einer exzellenten Wahl für Abenteurer, die nicht nur das All, sondern auch Planetenoberflächen erkunden möchten.

Maximum Drake

Die Drake Corsair könnte man auch als Flaggschiff aus dem Hause Drake bezeichnen, denn auch des Innere verspricht was das äußere ankündigt. Viele Kabel und weitere Leitungen liegen frei und der industrielle Look unterstreicht die zweckmäßige Bauweise des Ungetüms. Dadurch liegen aber auch die wichtigsten Komponenten frei und schnell zugänglich für den schnellen Austausch oder Reparatur bereit. Vergleichen würden wir die Corsair mit der Racer Crest aus Star Wars. Auch wenn der Vergleich vielleicht für den einen oder anderen etwas hinkt, versprüht die Corsair eindeutig den Used Look and flair aus Star Wars oder der beliebten Serie Firefly. Wer auf diesen Look steht und gemeinsam mit Freunden wie in den Film-Vorbildern auf Abenteuerjagd gehen möchte, hat mit der Corsair den perfekten Untersatz.

Pro: