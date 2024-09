Star Citizen Alpha 3.24: Ein Quantensprung oder nur ein weiteres Bug-Festival?

Endlich ist es soweit: Star Citizen Alpha 3.24 ist live! Die große Frage, die sich alle stellen, lautet: Ist dieses Update der erhoffte Meilenstein für die Cargo-Erfahrung im Spiel oder bringt es nur neue Herausforderungen und Bugs? Im Folgenden werfen wir einen genauen Blick auf die Neuerungen, die Alpha 3.24 mit sich bringt, und überprüfen, ob die Erwartungen erfüllt werden oder ob wir uns auf weitere Hürden einstellen müssen.

Die Neuerungen in Alpha 3.24

Mit Alpha 3.24 bringt Star Citizen einige bedeutende Neuerungen, die vor allem das Handling von Fracht und den Umgang mit persönlichen Hangars revolutionieren sollen. Die Einführung von persönlichen und instanzierten Hangars bietet den Spielern endlich mehr Kontrolle über ihre wertvollen Güter. Der große Vorteil: Eure Gegenstände bleiben nun dort, wo ihr sie ablegt, ohne dass es beim nächsten Login zu unangenehmen Überraschungen kommt. Das bedeutet für euch: Mehr Individualität und Ordnung im Hangar. Aber Vorsicht – da die Gegenstände nicht fest verankert sind, könnte es beim Start zu chaotischen Verhältnissen kommen. Hier könnte noch Feinschliff erforderlich sein.

Die neuen Frachtaufzüge sind ein weiteres Highlight. Anstatt Fracht nur virtuell zu verschieben, müsst ihr sie nun tatsächlich physisch von A nach B bewegen. Das klingt nach viel Arbeit, bietet aber eine neue Dimension der Immersion. Ein realistisches Erlebnis, bei dem wir unser Schiff wirklich beladen müssen – das ist genau das, was viele Spieler wollten.

Das Multitool und seine neuen Grenzen

Ein kritischer Punkt, der viele Spieler beschäftigt, ist die Anpassung des Multitools. Früher konntet ihr mit dem Multitool fast alles bewegen, unabhängig von Größe und Gewicht. Diese Freiheit ist nun eingeschränkt, was zu einer realistischeren und anspruchsvolleren Nutzung von Traktorstrahlen führt. Die Traglast und Reichweite des Multitools wurden reduziert, was den Einsatz von größeren Frachtstücken und Traktorstrahlen komplizierter macht. Dies stellt viele Spieler vor neue Herausforderungen: Welche Schiffe nutzt man am besten für große Kisten und wie organisiert man die Fracht effizient?

Bugs und technische Probleme: Ein ständiger Begleiter?

Natürlich bringt ein großes Update wie Alpha 3.24 nicht nur Neuerungen, sondern auch Bugs mit sich. Ein Problem, das immer wieder auftritt, ist das Server Crash Recovery. Stellt euch vor, ihr seid mitten in einer wichtigen Mission, habt euren Frachtraum vollgeladen und plötzlich verabschiedet sich der Server. Das kann frustrierend sein, besonders wenn ihr viel Zeit und Planung investiert habt. Auch der Bug mit den ASOP-Terminals, bei dem Schiffe einfach nicht erscheinen, ist bekannt und ärgerlich.

Weitere Bugs betreffen die Storage Access Kiosks, die manchmal euer Inventar verschwinden lassen, und die Trams und Shuttles in großen Landungszonen, die nach einem Server-Crash verschwinden können. Auch die Performance-Probleme in bestimmten Bereichen wie ArcCorp Mining Area 157 sind nicht zu unterschätzen. Diese Probleme beeinträchtigen das Spielerlebnis erheblich, aber sie sind leider noch ein fester Bestandteil des Star Citizen Universums.

Schau dir auch das Video dazu an:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Sabre Peregrine: Das neue Highlight

Jetzt kommen wir zu einem Thema, das die Herzen der Piloten höher schlagen lässt: die neue Sabre Peregrine. Dieses Schiff ist die schnellste Version der Sabre, die je gebaut wurde. Aegis hat das bereits aerodynamische und leichte Chassis der Sabre weiter optimiert. Mit leistungsstarken, speziell entwickelten Antrieben erreicht die Peregrine atemberaubende Geschwindigkeiten. Die robuste Bauweise der Peregrine sorgt dafür, dass sie selbst bei hoher Geschwindigkeit nicht anfällig für Schäden ist.

Für alle, die ihr Schiff individuell gestalten möchten, bietet Aegis eine Reihe von speziellen Lackierungen an. Die ‚Starlight‘-Lackierung zum Beispiel sorgt für einen coolen Look und macht beim Fliegen Eindruck. Die Preise beginnen bei 188,14 € für die Warbond-Version und 204,74 € für die reguläre Version. Das Sabre Collection Pack bietet noch mehr Extras, kostet aber 686,15 € im Warbond und 758,09 € mit Store Credits.

Sabre Peregrine Preise 1 von 5

Die Rückkehr der Gold-Lizenzen: Ein besonderes Ereignis

Eine besondere Neuigkeit, die viele Spieler freuen dürfte, ist die Rückkehr der begehrten Gold-Lizenzen. Anlässlich des Sieges der Anvil F8C Lightning im 2954 Ship Showdown gibt es bis zum 30. September 2024 erneut die Möglichkeit, diese exklusiven Lizenzen im Stanton-System zu finden. Diese Gold-Lizenzen ermöglichen es euch, die F8C Lightning für 24 Stunden kostenlos zu mieten – ein Schiff, das als einer der mächtigsten Solo-Fighter im Verse gilt.

Um eine Gold-Lizenz zu ergattern, müsst ihr die entlegensten Ecken des Universums durchsuchen. Ob in Lootkisten und Containern verlassener Siedlungen oder bei der Plünderung eines Nine Tails-Piraten, der euch gerade angegriffen hat – haltet die Augen offen und nutzt eure Chance! Sobald ihr eine Gold-Lizenz gefunden habt, könnt ihr sie an jedem Mietkiosk in Stanton einlösen und die F8C Lightning für 24 Stunden fliegen. Außerdem sichert ihr euch die Möglichkeit, die F8C Lightning direkt zu erwerben.

Solltet ihr das Glück haben, eine dieser Gold-Lizenzen zu finden, erhaltet ihr eine Bestätigung per E-Mail mit weiteren Details. Aber denkt daran, dass die Zeit begrenzt ist – ihr habt nur bis zum 30. September 2024, um eure F8C zu holen.

Piratenfieber bei den Abonnenten

Im September 2024 steht alles im Zeichen der Piraten! Mit den neuen „Salvaged Skull“-Möbeln könnt ihr euren Hangar in ein echtes Piratenversteck verwandeln. Totenkopfverzierte Stühle, Sofas und Tische geben eurem Unterschlupf die richtige Atmosphäre, um Besucher das Fürchten zu lehren. Besonders im Rampenlicht steht dabei die Mirai Fury, ein wendiger Snub Fighter, der ideal für blitzschnelle Überfälle ist.

Ein Höhepunkt des Monats ist die Pirate Week, die am 17. September startet. Zu diesem Anlass erhalten alle Abonnenten exklusive „Salvaged Skull“-Flair-Gegenstände, darunter den markanten Lounge Chair und das imperatorwürdige Sofa. Diese und weitere Möbelstücke wie der „Salvaged Skull“-Tisch sind im Subscriber-Store erhältlich. Wer es besonders exklusiv mag, kann sich das komplette „Relax to the Max“-Set sichern.

Subscriber Flair Preise September 2024 1 von 2

Viele dieser Items werden nach einem kurzen Exklusivitätszeitraum auch im Spiel als seltene Drops verfügbar sein. Haltet die Augen offen, um diese Schätze zu bergen!

CitizenCon 2954: Digital Goodies Pack jetzt erhältlich!

Die CitizenCon 2954 steht vor der Tür, und dieses Jahr wird das Event auf einem aktiven RSI Bengal-Schiff ausgetragen! Während des Wochenendes erwarten euch spannende Präsentationen, Aktivitäten, Cosplay und vieles mehr. Doch selbst wenn ihr es nicht nach Manchester schafft, könnt ihr trotzdem mitfeiern! Das CitizenCon 2954 Digital Goodies Pack ist ab sofort verfügbar und bringt euch exklusiven Content direkt ins Heim.

Das diesjährige Paket enthält unter anderem eine CitizenCon 2954 Trophäe, die OMNI-AFS-Sapphire Rüstung mit Helm und das P8-AR „CitizenCon 2954“ Gewehr. Einige der Items werden sogar live auf der CitizenCon entwickelt und später ausgeliefert. So könnt ihr Teil des kreativen Prozesses sein und die CitizenCon hautnah erleben!

Fazit und Ausblick

Alpha 3.24 bringt viele spannende Neuerungen, die das Gameplay von Star Citizen bereichern. Die neuen Features im Bereich Cargo und Hangars sind ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn noch etwas Feinschliff nötig ist. Die Bugs und technischen Probleme bleiben jedoch ein ständiges Ärgernis, das den Spielspaß trüben kann.

Die Sabre Peregrine ist ein tolles Highlight und bietet eine aufregende neue Option für alle, die Geschwindigkeit lieben. Insgesamt bleibt Star Citizen ein Spiel voller Potenzial und Herausforderungen. Also, nicht verzweifeln bei den Bugs, sondern das Beste draus machen und euch auf die neuen Möglichkeiten freuen!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Weitere Links zu Star Citizen:

Star Citizen Alles zur Alpha 4.0

Star Citizen Rakten richtig nutzen

Star Citizen Dampener, was ist das?

Einen Star Citizen PC Kaufen