Game Pass Juli 2024 – Toon Kloppe in der Sommerpause

Xbox Game Pass Juli 2024 schlägt in der Sommerpause zu. Mitverantwortlich für die Preise ist unter anderem Nickelodeon All-Star Brawl 2. Eine Ultimate Mitgliedschaft ist für die Party vorausgesetzt.

Xbox Game Pass Juli 2024

Ab 03. Juli:

Ab 09. Juli:

Cricket 24 (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) The Case of the Golden Idol (Cloud, Konsole und PC)

Ab 11. Juli:

Neon White (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Tchia (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Ab 16. Juli:

Magical Delicacy (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Flock (Cloud, Konsole und PC)

Jetzt verfügbar – Wartales (Xbox One):

Wartales ist jetzt für Xbox One, Cloud, PC und Xbox Series X und Series S verfügbar! Das Spiel ist ein Open-World-RPG, in dem ihr eine Gruppe von Söldner auf ihrer Suche nach Reichtum durch ein riesiges mittelalterliches Universum führt. Erkundet die Welt, rekrutiert Gefährten, sammelt Kopfgelder und lüftet die Geheimnisse rund um die Gräber der Vorfahren.

Diese Titel verlassen das Angebot demnächst:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Cloud, Konsole und PC)

Figment 2: Creed Valley (Cloud, Konsole und PC)

Sins of a Solar Empire: Rebellion (PC)

TOEM (Cloud, Konsole und PC)

The Wandering Village (Cloud, Konsole und PC)

DLCs und Updates

Jetzt verfügbar − Palworld: Sakurajima Update

Das erste große Update, das „Sakurajima Update”, ist da! Erkundet eine neue Insel, trefft auf unzählige neue Pals und Unterarten, fordert euch selbst mit einem neuen Raid, neuen Level-Obergrenzen und härteren Bossen heraus! Spielt alleine oder schließt euch euren Freunden auf dedizierten Xbox-Servern an.

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Ihr wollt noch mehr Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile? Dann besucht einfach die Vorteile-Galerie auf euren Xbox Series und One Geräten, in der Xbox App auf Windows-PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Jetzt verfügbar – EA Sports FC 24: Supercharge Pack

Stellt euer Traumteam zusammen! Ultimate-Mitglieder erhalten das EA Sports FC 24: Supercharge Pack mit 11 seltenen Gold-Profis und einem Team of the Season-Leihprofi-Pick.

Stellt euer Traumteam zusammen! Ultimate-Mitglieder erhalten das EA Sports FC 24: Supercharge Pack mit 11 seltenen Gold-Profis und einem Team of the Season-Leihprofi-Pick. Jetzt verfügbar − Warframe: Wake Up Tenno Bundle

Erwacht als unbesiegbarer Krieger und kämpft in diesem storybasierten Action-Spiel an der Seite eurer Freunde. Der Wake Up Tenno Bundle-Vorteil erweitert das Arsenal um wertvolle Extras wie einen Orokin Reactor und einen Orokin Catalyst, 3-Tage-Affinität und Credit-Booster und vieles mehr. Außerdem könnt ihr das Aussehen mit dem beeindruckenden Excalibur-Immortal-Skin aufpeppen!

Ab sofort – The Elder Scrolls Online: 10-Year Anniversary Pack #2

Die Feierlichkeiten zu The Elder Scrolls Online gehen weiter mit einem 10-Year Anniversary Pack, mit dem Spieler ihr Erlebnis verbessern können. Dieses Paket enthält eine „Skill Respecification Scroll" und drei „Gold Coast Experience Scrolls".

Die Feierlichkeiten zu The Elder Scrolls Online gehen weiter mit einem 10-Year Anniversary Pack, mit dem Spieler ihr Erlebnis verbessern können. Dieses Paket enthält eine „Skill Respecification Scroll” und drei „Gold Coast Experience Scrolls”.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 Ankündigungstrailer.