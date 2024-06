Game Pass Juni 2024 Teil 2 – Nach Schätzen graben und kicken

Die zweite Hälfte Xbox Game Pass Juni 2024 buddelt sich durch den Monat. Passend zur EM hier in Deutschland mit EA Sports FC 24. Dazu ist nur eine Ultimate Mitgliedschaft erforderlich.

Xbox Game Pass Juni 2024

Ab sofort:

Still Wakes the Deep (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Ab 19. Juni:

My Time at Sandrock (Cloud, Konsole und PC)

Ab 20. Juni:

Keplerth (PC)

Ab 25. Juni:

EA Sports FC 24 (Cloud, Konsole und PC) EA Play

Ab 26. Juni:

Ab 27. Juni:

Robin Hood – Sherwood Builders (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Diese Titel verlassen das Angebot am 30. Juni:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.

FIFA 22 (Konsole und PC)

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Cloud, Konsole und PC)

Stranded Deep (Cloud, Konsole und PC)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Cloud, Konsole und PC)

Sword and Fairy Together Forever (Cloud, Konsole und PC)

Dieser Titel verlassen das Angebot am 05. Juli:

Cricket 22 (Cloud, Konsole und PC)

DLCs und Updates

Jetzt verfügbar – Minecraft: Tricky Trials Update

Stürzt euch in das Tricky Trials Update! Schließt euch mit Freunden zusammen oder begebt euch allein auf Entdeckungsreise. Findet neue dekorative Blöcke, feindliche Mobs, Gegenstände, Waffen, Gemälde und die Trial Chambers − eine weitläufige Struktur voller Fallen und Schätze für jeden Spieler und Spielerin!

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Ihr wollt noch mehr Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile? Dann besucht einfach die Vorteile-Galerie auf euren Xbox Series und One Geräten, in der Xbox App auf Windows-PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Jetzt verfügbar – Smite: Summer Sizzle Pack

Mit dem Summer Sizzle Pack könnt ihr die Kämpfe im kostenlosen Action-MOBA Smite noch mehr anheizen! Schaltet die Götter Danzaburou, The Morrigan und Fenrir sowie ihre Sprachpakete und Emotes frei. Außerdem erhaltet ihr einen 3-Tage-Account-Booster!

Mit dem Summer Sizzle Pack könnt ihr die Kämpfe im kostenlosen Action-MOBA Smite noch mehr anheizen! Schaltet die Götter Danzaburou, The Morrigan und Fenrir sowie ihre Sprachpakete und Emotes frei. Außerdem erhaltet ihr einen 3-Tage-Account-Booster! Jetzt verfügbar – Monster Hunter Now: New Season Bundle

Jagt Monster in der realen Welt auf eurem Handy! Feiert die zweite Season von Monster Hunter Now mit einem Bundle, das neue Monster-Materialien und andere tolle Boni enthält! Erhaltet ein Ultra-Jagd-Ticket, einen Paintball, einen Trank, eine Wanderkugel und Material zum Herstellen von Waffen und Rüstungen für Basarios (ein neues Monster im nächsten Update!). Für diesen Bonusinhalt wird das Mobile-Game Monster Hunter Now benötigt (kostenlos erhältlich).

> Noch mehr Titel aus diesem Monat.

Gameplay Trailer zu EA Sports FC 24.