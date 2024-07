Game Pass Juli 2024 Teil 2 – Auf in die österreichischen Alpen

In Xbox Game Pass Juli 2024 verschlägt es uns in die österreichischen Alpen von Dungeons Of Hinterberg. Für den Service wird eine Ultimate Mitgliedschaft benötigt.

Xbox Game Pass Juli 2024

Ab sofort:

Magical Delicacy (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Flock (Cloud, Konsole und PC)

Ab 18. Juli:

Flintlock: The Siege of Dawn (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

(Cloud, PC und Xbox Series X|S) Dungeons of Hinterberg (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Ab 19. Juli:

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Cloud, Konsole und PC)

Diese Titel verlassen das Angebot demnächst:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.

A Short Hike (Cloud, Konsole und PC)

Train Sim World 4 (Cloud, Konsole und PC)

Venba (Cloud, Konsole und PC)

DLCs und Updates

Jetzt verfügbar − EA Sports College Football 25 Early Access Trial

Probiert noch heute EA Sports College Football 25 mit einer 10-stündigen Early-Access-Testversion aus. Taucht mit Game Pass Ultimate über EA Play in die legendäre Spielatmosphäre ein. Mitglieder erhalten jeden Monat Loyalist Ultimate Team Packs mit 4 Gold-Profis und sparen 10 Prozent beim Kauf von digitalen EA-Inhalten, einschließlich Vorbestellungen.

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Ihr wollt noch mehr Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile? Dann besucht einfach die Vorteile-Galerie auf euren Xbox Series und One Geräten, in der Xbox App auf Windows-PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Jetzt verfügbar – Stumble Guys: Cyborg Dance Bundle

Schließt euch Millionen von Spielern an und stürzt euch in diesem lustigen Multiplayer-Kampfspiel ins Getümmel! Holt euch das Bundle, um in dem Cyborg Legendary Skin standesgemäß auszusehen und mit der Robot Victory Animation anzugeben, wenn ihr gewinnt. Setzt dem Ganzen mit 250 Gems und 50 Stumble Tokens die Krone auf!

Schließt euch Millionen von Spielern an und stürzt euch in diesem lustigen Multiplayer-Kampfspiel ins Getümmel! Holt euch das Bundle, um in dem Cyborg Legendary Skin standesgemäß auszusehen und mit der Robot Victory Animation anzugeben, wenn ihr gewinnt. Setzt dem Ganzen mit 250 Gems und 50 Stumble Tokens die Krone auf! Jetzt verfügbar − The First Descendant: Launch Edition Bundle

Spielt jetzt den Looter-Shooter der nächsten Generation, The First Descendant, und sichert euch das Startpaket für einen einzigartigen Vorteil im Spiel. Darunter ein Rücken-Aufsatz, zwei Waffen-Skins und weitere kosmetische Gegenstände, mit denen ihr das Aussehen eures Descendants anpassen kannst!

Spielt jetzt den Looter-Shooter der nächsten Generation, The First Descendant, und sichert euch das Startpaket für einen einzigartigen Vorteil im Spiel. Darunter ein Rücken-Aufsatz, zwei Waffen-Skins und weitere kosmetische Gegenstände, mit denen ihr das Aussehen eures Descendants anpassen kannst! Ab sofort – EA Sports UFC 4: Premium Starter Pack

Die Legende des Kumatai hat Tausende von MMA-Kämpfer geprägt. Entdeckt, was diese Tradition inspiriert hat, mit diesem Premium-Starterpaket, das mit eurer EA Play-Mitgliedschaft erhältlich ist.

> Noch mehr Titel aus diesem Monat.

Ankündigungstrailer zu Dungeons Of Hinterberg.