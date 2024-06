Star Citizen: Drake Ironclad alle Infos zu dem neuen Koloss

Drake Ironclad enthüllt

Bist du bereit, die Galaxie mit Drakes neuestem Koloss der freien Wirtschaft zu erobern? Heute werfen wir einen genaueren Blick auf die mächtige Ironclad von Drake Interplanetary! Willkommen zurück, liebe Leser, in der faszinierenden Welt von Star Citizen. Die Drake Ironclad enthüllt, was sie wirklich zu bieten hat und wie sie sich gegen ihre Hauptkonkurrenten behauptet.

Die Besonderheiten der Ironclad

Drake beschreibt die Ironclad als gepanzerten Frachter, der speziell für die Herausforderungen der Tiefenraumdurchquerung und den Transport entwickelt wurde. Ein echtes Schiff für die unabhängigen Pioniere da draußen! Aber was macht sie wirklich besonders?

Konkurrenzanalyse: Ironclad gegen Hercules und Liberator

Die Hauptkonkurrenten der Ironclad sind die Anvil Liberator und die Crusader Hercules. Die Liberator ist ein Fahrzeugtransporter, dessen Ladung jedoch relativ ungeschützt bleibt. Die Hercules-Modelle bieten geschlossene Laderäume und mehrere Türme. Die Ironclad Assault übertrifft die Hercules M2, während die Basisversion der Ironclad mehr Ladekapazität als die Hercules C2 bietet. Beeindruckend, oder?

Ironclad Konkurrenten 1 von 3

Kann die Ironclad als Mini-Carrier genutzt werden?

Ja, aber mit Einschränkungen. Der Frachtraum der Ironclad entspricht nicht den Standard-Hangarabmessungen, da er für Frachtmetriken ausgelegt ist. Die maximalen Abmessungen liegen bei 40 x 21 x 7,5 Metern, aber das Dach öffnet sich nicht über das gesamte Volumen.

Technische Details und Features

Einziehbares Dach und Traktorstrahlen

Die Ironclad Assault verfügt über ein einziehbares Dach, jedoch wurde das Traktorstrahl-Setup entfernt, was ihre Nützlichkeit beeinträchtigt.

VTOL-Triebwerke und Atmosphärenflug

Beide Versionen der Ironclad haben identische Triebwerkslayouts, einschließlich integrierter VTOL-Triebwerke, die den Atmosphärenflug unterstützen.

Waffenkammer

In dem Assault-Cutaway ist keine Waffenkammer zu sehen, aber während der Produktion wird nach dem besten Platz dafür gesucht, wahrscheinlich im vorderen Zentralbereich.

Reparaturmöglichkeiten und Selbstzerstörung

Die Assault-Version hat eine Reparaturbucht, die sowohl Fahrzeuge als auch Schiffskomponenten reparieren kann. Zudem verfügt die Ironclad über zwei unabhängige Selbstzerstörungssysteme, eines im Kommandomodul und eines im Hauptschiff.

Kompatibilität und Steuerung

Kommandomodul

Das Kommandomodul der Ironclad ist kompatibel mit der Caterpillar, allerdings leicht neu gestaltet.

Steuerung ohne Kommandomodul

Die Ironclad wird ausschließlich vom Kommandomodul aus geflogen. Ohne das Modul kann der Hauptkörper nicht unabhängig fliegen, behält jedoch einige Funktionen wie Energieversorgung und Selbstverteidigung.

Panzerung und Verteidigung

Die Ironclad ist stark gepanzert und verfügt über einen internen Turm am hinteren Ende des Frachtraums zur Verteidigung.

Traktorstrahlen und Gravitation

Die Assault-Version hat keine Traktorstrahlen und tauscht diese gegen mehr Feuerkraft ein. Der Frachtraum hat kein Luftschild oben, sodass er beim Öffnen ins All entlüftet. Vorsicht ist also geboten!

Fazit

Das war also unser tiefer Einblick in das Q&A der Drake Ironclad und Ironclad Assault! Die Drake Ironclad enthüllt, wie sie die Konkurrenz herausfordert und sich auf dem Markt behauptet. Was haltet ihr von diesen neuen Schiffen? Würdet ihr lieber die Ironclad oder einen ihrer Konkurrenten fliegen?

Bleibt gespannt und haltet die Galaxie sicher. Fly safe!

Schau dir gerne auch das Video dazu an:

