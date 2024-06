Star Citizen Finanzierung, alles was du wissen musst!

In diesem Artikel-Reihe analysieren wir den finanziellen Werdegang, die aktuelle und zukünftige Finanzierung von Star Citizen, bzw. Cloud Imperium Games. Zugegebenermaßen ein trockenes, aber dennoch sehr spannendes Thema.

AstroSam hat zu diesem Thema ein sehr informatives Video gemacht, dieser Artikel bezieht sich auf eben jenes Video.

Star Citizen, die finanzielle Situation

2012 startete Star Citizen initial als Kickstarter Projekt und sammelte damit bereits 6,2 Millionen US Dollar. Zusammen mit diesen Einnahmen hat das gesamte Crowdfunding bis einschließlich April 2024 über 676 Millionen US Dollar eingebracht. Und dabei handelt es sich ausschließlich um Einnahmen durch Schiffsverkäufe, somit sieht die Realität ganz anders aus. Hinzugerechnet werden müssen Einnahmen durch private Investoren, Subscriptions und weiterer Einnahmen. Diese Zahlen zeigen ein starkes und kontinuierliches Wachstum in allen Einnahmequellen über die Jahre hinweg. Dabei bleibt Crowdfunding die dominierende Einnahmequelle bleibt. Und tatsächlich sehen wir jetzt auch: die Schallmauer von 1 Milliarde US Dollar ist bereits wesentlich näher, als offiziell kommuniziert. Die Finanzierung von Star Citizen scheint zu stehen.

Star Citizen, Erfolgsgeschichte oder doch nur Scam?

Es gibt Stimmen innerhalb und außerhalb der Community, welche monieren, das CIG(Cloud Imperium Games) weit über Ihre Verhältnisse leben würden, das Geld längst aufgebraucht oder – die anderen Geschichten – das sich Chris Roberts und sein Management ein von der Community finanziertes Luxusleben gönnen und das Unternehmen zeitnah in sich zusammenfällt. Beide Thesen scheinen mehr als Unwahrscheinlich.

1. Annual Reports: Investitionen

Die veröffentlichten Finanzberichte von Cloud Imperium Games zeigen, dass ein erheblicher Teil der Einnahmen in die Entwicklung von Star Citizen und Squadron 42 reinvestiert wurde. Diese Investitionen umfassen Ausgaben für Personal, Technologie, Infrastruktur und Marketing. Die Berichte legen dar, wie die Mittel verwendet wurden, um das Spiel weiterzuentwickeln, die Teamgröße zu erhöhen und neue Technologien und Ressourcen zu integrieren. Zudem zeigen sie Investitionen in Marketing und Community-Events, die zur weiteren Finanzierung des Projekts beitragen.

2. Marketing und Einnahmen

Ein Teil der über die Jahre wiederholt geäußerten Kritik bezieht sich auf die Höhe der Marketingausgaben und die Art und Weise, wie Gelder durch Crowdfunding und den Verkauf von Spielinhalten generiert werden. Während umfangreiche Marketingbemühungen und die Vorverkäufe von Spielinhalten bei einigen Betrachtern Bedenken hervorrufen können, ist es nicht ungewöhnlich, dass Spieleentwicklungsprojekte, insbesondere solche, die durch Crowdfunding finanziert werden, aktiv Marketing betreiben und verschiedene Einnahmequellen erschließen.

3. Entwicklungsfortschritt und Herausforderungen

Die Entwicklungszeit und die Herausforderungen, die Star Citizen gegenübersteht, einschließlich der Perfektionierung des Flugsystems, sind signifikant. Es ist jedoch zu erkennen, dass die Komplexität und der Umfang des Spiels beispiellos sind, was zu längeren Entwicklungszeiten führen kann. Die regelmäßigen Updates und Veröffentlichungen von Cloud Imperium Games zeigen Fortschritte, auch wenn diese langsamer sind als ursprünglich von einigen erwartet.

4. Keine Notwendigkeit der Gewinnausschüttung

Cloud Imperium Games, wie viele private Unternehmen, muss keinen Gewinn ausweisen oder Dividenden an Aktionäre ausschütten, solange diese Aktionäre (in diesem Fall Investoren wie die Calder Family Office, Snoot Entertainment und ITG Investment) mit dieser Strategie einverstanden sind. Dies ermöglicht dem Unternehmen eine flexible Finanzplanung, die auf langfristiges Wachstum und Entwicklung ausgerichtet ist, anstatt auf kurzfristige Gewinne.

5. Steuerlicher Aspekt

Die Reinvestition von Einnahmen kann dazu beitragen, die steuerliche Belastung zu minimieren. Gewinne, die im Unternehmen gehalten und für betriebliche Zwecke, wie die Entwicklung neuer Spiele, Marketing oder die Expansion der Infrastruktur verwendet werden, können oft steuerlich geltend gemacht werden. Diese Ausgaben mindern den zu versteuernden Gewinn. Für ein Unternehmen, das sich in einer intensiven Entwicklungs- oder Expansionsphase befindet, kann dies einen erheblichen finanziellen Vorteil darstellen.

6. Langfristige strategische Vorteile

Die Reinvestition von Einnahmen hat auch strategische Vorteile. In einem Markt, der von ständigen technologischen Fortschritten und einem hohen Maß an Konkurrenz geprägt ist, kann die fortlaufende Investition in Produktentwicklung, Mitarbeiter, und Infrastruktur entscheidend sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben und langfristig erfolgreich zu sein. Cloud Imperiums Engagement für „Open Development“ und die kontinuierliche Verbesserung ihrer Spiele zeigt, wie solche Investitionen nicht nur zur Produktqualität beitragen, sondern auch eine loyale Community aufbauen können.

7. Risiken der ständigen Reinvestition

Es gibt jedoch auch Risiken. Eine ständige Reinvestition aller Einnahmen lässt wenig Raum für finanzielle Reserven, die in wirtschaftlich schwierigen Zeiten oder bei unerwarteten Ausgaben notwendig sein könnten. Zudem kann eine übermäßige Konzentration auf Expansion und Entwicklung auf Kosten der Profitabilität gehen, was das Unternehmen anfällig für finanzielle Turbulenzen machen kann.

Fazit

Für Cloud Imperium, unter Berücksichtigung seiner spezifischen Situation und Ziele, scheint die Strategie der Reinvestition sinnvoll zu sein, insbesondere angesichts seiner ehrgeizigen Projekte und der Notwendigkeit, in einem schnelllebigen Markt führend zu bleiben. Die Minimierung der Steuerbelastung durch solche Investitionen kann auch finanziell vorteilhaft sein. Dennoch ist es wichtig, dass das Unternehmen eine ausgewogene Strategie verfolgt, die sowohl Investitionen in Wachstum und Entwicklung als auch die Bildung von Rücklagen für unvorhergesehene Ereignisse oder wirtschaftliche Abschwünge berücksichtigt.

Bleibt die Frage:

Wie kann es eigentlich sein, dass Cloud Imperium so derart erfolgreich ist? Wieso wollen die Gelder nicht aufhören zu fließen? Warum stecken die Fans immer weiter ihr Geld in ein Unternehmen, das kein reales, greifbares Produkt erstellt und dessen Erfolg angesichts seiner massiven Komplexität und technischer Hürden nach wie vor in Frage gestellt werden kann?

