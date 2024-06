Alien Week in Star Citizen

Hallo Weltraumfreunde! Die Alien Week in Star Citizen ist in vollem Gange und bietet eine Vielzahl spannender Aktivitäten und Angebote rund um außerirdische Technologien und Kulturen. In diesem Artikel werfen wir einen tiefen Blick auf das jährliche Event, das die faszinierende Welt der Alien Week in Star Citizen feiert.

Willkommen zur Alien Week 2954

Die Alien Week 2954, organisiert von Roberts Space Industries, zelebriert den First Contact Day und bietet zahlreiche Aktivitäten und Angebote. Diese jährliche Feier ist ein Highlight für die Community und bietet tiefere Einblicke in die außerirdischen Völker und Technologien des Star Citizen-Universums.

Xi’an Edge: Fortschritt durch Zusammenarbeit

Seit dem ersten Kontakt mit den Xi’an im Jahr 2530 hat sich die Beziehung zwischen Menschen und Xi’an kontinuierlich verbessert. Besonders bemerkenswert ist die Human-Xi’an Trade Initiative von 2947, die eine Vielzahl von Xi’an-inspirierten und -produzierten Gütern in den UEE-Systemen eingeführt hat. Die Mirai Submarke von MISC profitiert erheblich von der fortschrittlichen Xi’an-Technologie, was sich in den neuesten Schiffsdesigns widerspiegelt.

Spannende Veranstaltungen und Aktivitäten

Während der Alien Week erwarten uns zahlreiche Sonderangebote und neue Schiffsveröffentlichungen. Besonders interessant sind die verschiedenen Aktivitäten:

Cryptographische Herausforderungen : Teste deine Fähigkeiten im Codeknacken und gewinne den Alien Week 2954 Challenge Coin.

: Teste deine Fähigkeiten im Codeknacken und gewinne den Alien Week 2954 Challenge Coin. Xeno-Treat Smackdown: Zeige deine kulinarischen Künste mit alien-inspirierten Rezepten.

Die Preise für die besten Teilnehmer sind verlockend:

1. Platz : Aopoa San’tok.yai In-Game-Schiff mit LTI (Lifetime Insurance) + Ocellus & Harmony Lackierungen.

: Aopoa San’tok.yai In-Game-Schiff mit LTI (Lifetime Insurance) + Ocellus & Harmony Lackierungen. 2. Platz : Aopoa Khartu-al In-Game-Schiff mit LTI + Ocellus & Harmony Lackierungen.

: Aopoa Khartu-al In-Game-Schiff mit LTI + Ocellus & Harmony Lackierungen. 3. Platz: GATAC Syulen mit LTI + Ocellus & Harmony Lackierungen.

Bar Citizen Events und Testflüge

Die Alien Week bietet auch zahlreiche Gelegenheiten, andere Fans zu treffen. Die Bar Citizen Events finden weltweit statt, inklusive eines Treffens in Frankfurt am Main am 15. Juni 2024. Außerdem können Backer während der Alien Week vier verschiedene Xi’an-Schiffe kostenlos testen:

Gatac Syulen : Ein vielseitiges Starterschiff mit kleiner Frachtkapazität.

: Ein vielseitiges Starterschiff mit kleiner Frachtkapazität. Aopoa San’tok.yai : Ein schneller und wendiger Kämpfer mit dualen Vektorthrustern.

: Ein schneller und wendiger Kämpfer mit dualen Vektorthrustern. Aopoa Khartu-Al : Ein agiler Aufklärer mit transformierbarem Chassis.

: Ein agiler Aufklärer mit transformierbarem Chassis. Aopoa Nox: Ein Hoverbike mit Grav-Lev-Technologie und starkem offensiven Potenzial.

Exklusive Angebote und neue Lackierungen

Die Alien Week bringt zahlreiche exklusive Angebote und Rabatte mit sich. Besonders das Gatac Syulen Starterpaket ist ein Highlight, da es für nur 79,96 € (statt 94,07 €) erhältlich ist und neben dem Schiff auch exklusive Lackierungen und zusätzliche Boni bietet.

Für Fans von CCU-Ketten gibt es ebenfalls interessante Angebote. Beispielsweise kann man die Merchantman (Banu) jetzt für 600 $ statt 650 $ erhalten, was eine hervorragende Gelegenheit für ein Upgrade darstellt. Auch die neuen Harmony- und Ocellus-Lackierungen für Xi’an-Schiffe wie die Syulen und San’tok.yai bieten spannende Möglichkeiten, die eigenen Schiffe individuell zu gestalten.

Abschließende Gedanken

Die Alien Week in Star Citizen ist ein Muss für jeden Fan des Spiels. Mit einer Fülle an Aktivitäten, exklusiven Angeboten und der Möglichkeit, die beeindruckende Xi’an-Technologie zu erleben, ist für jeden etwas dabei. Welche Angebote und Schiffe interessieren dich am meisten?

Durch diesen tiefen Einblick in die Alien Week in Star Citizen hoffen wir, dir alle wichtigen Informationen und spannenden Details nähergebracht zu haben. Bis zum nächsten Mal! Fly safe!

Schau dir hier gerne das Video dazu an:

