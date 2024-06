Game Pass Juni 2024 – Dir Acht-Weg-Reisenden

Der Xbox Game Pass Juni 2024 kommt mit neuen Spielen für die heißen Tage daher. Darunter sogar Octopath Traveler II. Ein Spiel, welches mit seiner Präsentation die Massen begeistert. Für den Service ist eine Ultimate Mitgliedschaft erforderlich.

Xbox Game Pass Juni 2024

Ab sofort:

Jetzt verfügbar – Octopath Traveler II (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Ab 12. Juni:

Depersonalization (PC)

Ab 13. Juni:

Isonzo (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) The Callisto Protocol (Cloud, Konsole und PC)

Ab 18. Juni:

Still Wakes the Deep (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Diese Titel verlassen das Angebot am 15. Juni:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.

Bramble: The Mountain King (Cloud, Konsole und PC)

High on Life (Cloud, Konsole und PC)

Rune Factory 4 Special (Cloud, Konsole und PC)

Spacelines from the Far Out (Cloud, Konsole und PC)

The Bookwalker (Cloud, Konsole und PC)

DLCs und Updates

Verfügbar bis 22. Juni – Minecraft 15 Year Anniversary

Die Party zum 15-jährigen Bestehen von Minecraft ist noch nicht vorbei! Bis zum 22. Juni erhaltet ihr Minecraft, Minecraft Dungeons, Minecraft Legends und weitere Titel bis zu 50 Prozent günstiger. Und vergesst nicht, den Minecraft-Marktplatz zu besuchen, um euch die kostenlose Jubiläumswelt, den Umhang und das Add-on zu sichern! Mehr Infos unter Minecraft.net.

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Ihr wollt noch mehr Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile? Dann besucht einfach die Vorteile-Galerie auf euren Xbox Series und One Geräten, in der Xbox App auf Windows-PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Jetzt erhältlich – Sea of Thieves: Ebon Flintlock Pack

Beginnt eure Kämpfe mit Stil oder genießt einen Drink mit eurer Crew! Mit der Ebon-Flintlock-Pistole, der Obsidian-Flagge und dem Onyx-Krug seht ihr immer perfekt aus, wenn ihr als Pirat in See stecht.

Beginnt eure Kämpfe mit Stil oder genießt einen Drink mit eurer Crew! Mit der Ebon-Flintlock-Pistole, der Obsidian-Flagge und dem Onyx-Krug seht ihr immer perfekt aus, wenn ihr als Pirat in See stecht. Jetzt erhältlich – Vigor: Heatwave Havoc Pack

Lasst die Kälte des Winters hinter euch und genießt mit dem Heatwave Havoc Pack die Sonne Norwegens! Testet stylische Accessoires und durchforstet Kisten voller Beute und jede Menge Waffen, um die Party am Laufen zu halten. Aber vergesst die Sonnencreme nicht!

Lasst die Kälte des Winters hinter euch und genießt mit dem Heatwave Havoc Pack die Sonne Norwegens! Testet stylische Accessoires und durchforstet Kisten voller Beute und jede Menge Waffen, um die Party am Laufen zu halten. Aber vergesst die Sonnencreme nicht! Ab sofort – MultiVersus: MVP Pack 1

MultiVersus ist ein kostenloser Plattform-Brawler, der die Fähigkeiten der ikonischen WB-Stars durch die nahezu endlosen Möglichkeiten des Spiels zum Leben erweckt. Das MultiVersus MVP Pack bietet Abonnenten In-Game-Inhalte, mit denen sich das Spiel weiter anpassen und optimieren lässt.

> Die Liste aus Mai 2024.

Announcement Trailer zu Octopath Traveler II.