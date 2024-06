Blue Lock Der Film – Episode Nagi demnächst im Kino

Crunchyroll präsentiert BLUE LOCK Der Film – Episode Nagi, welcher uns demnächst im Kino erwartet. Am 23. Juli 2024 läuft der Fußball Anime in Spielfilmlänge im japanischen OV mit deutschen Untertiteln, sowie deutscher Synchronisation in den Kinos in Deutschland und Österreich.

Story zu Blue Lock Der Film

„Das ist lästig.“ Das war der Lieblingsspruch von Nagi Seishiro, einem Schüler im zweiten Jahr der Highschool, während er sein langweiliges Leben lebte. Bis Mikage Reo, ein Klassenkamerad, der davon träumte, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, Nagis verborgenes Talent entdeckte und ihn inspirierte, Fußball zu spielen und sein herausragendes Talent zu teilen. Eines Tages erhält er eine Einladung zum geheimnisvollen BLUE LOCK-Projekt. Was ihn dort erwartet, ist eine Begegnung mit den besten Stürmern aus dem ganzen Land. Nagis Traum, der Beste zu werden, wird ihn zusammen mit Reo in eine Welt führen, die er nie gekannt hat. Ein Wunderkind ist nur formbar, wenn jemand ihn entdeckt… Jetzt wird der Stürmer Nagi Seishiros mit seinem unglaublichen Talent und seiner Persönlichkeit die Fußballwelt in Brand setzen.

Über den Anime

BLUE LOCK folgt den Träumen von 300 Oberschülern, die darauf abzielen, absolute Spitzenstürmer zu werden und die japanische Männer-Nationalmannschaft zum Sieg im nächsten Weltcup-Turnier zu führen. Wenn sie jedoch aus dem BLUE LOCK-Trainingsprogramm eliminiert werden, sind sie nicht in der Lage für die Nationalmannschaft zu spielen, und ihre Karriere ist beendet. Nur einer, dessen Ego und Können alles übertrifft, kann als Sieger hervorgehen. Basierend auf dem preisgekrönten Manga gleichen Namens, geschrieben von Muneyuki Kaneshiro, illustriert von Yusuke Nomura und veröffentlicht im Weekly Shonen Magazine von Kodansha, mit über 30 Millionen Exemplaren im Umlauf. In Deutschland wurde der Manga von Crunchyroll veröffentlicht. Der Anime debütierte im Oktober 2022 und war während seiner Simulcast-Saison eine der beliebtesten Serien. Die erste Staffel von BLUE LOCK ist derzeit auf Crunchyroll verfügbar.

> Das Kino-Highlight 2024.

Produktion und Mitglieder

Regie: Shunsuke Ishikawa

Originalstory: Muneyuki Kaneshiro

Manga: Kouta Sannomiya

Charakterdesign: Yusuke Nomura

Komposition und Drehbuch: Taku Kishimoto

Musik: Jun Murayama

Produzent: Eightbit

Besetzung

Seishiro Nagi: Nobunaga Shimazaki | Marcel Mann

Reo Mikage: Yuma Uchida | Ben Küch

Yoichi Isagi: Kazuki Ura | Tom Ferenc

Zantetsu Tsurugi: Kazuyuki Okitsu | Maik Rogge

Meguru Bachira: Tasuku Kaito | Julius Jellinek

Rensuke Kunigami: Yuki Ono | Jonas Lauenstein

Hyoma Chigiri: Soma Saito | Till Flechtner

Rin Itoshi: Koki Uchiyama | Paul-Lino Krenz

Jinpachi Ego: Hiroshi Kamiya | Rainer Fritzsche

Ryo Nameoka: Subaru Kimura | René Dawn-Claude

BLUE LOCK Der Film – Episode Nagi Trailer mit deutscher Synchronisation.