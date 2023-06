What’s Next For Gaming – Diskussion über die Zukunft von Xbox

Im Anschluss des Xbox Showcase am vergangenen Sonntagabend diskutierte das Team von Xbox im Panel „What’s Next For Gaming“ alle Themen rund um die Gegenwart und die Zukunft von Xbox.

What’s Next For Gaming

Daran beteiligt waren Phil Spencer (Head of Xbox), Sarah Bond (Head of Xbox Creator Experience), Matt Booty (Head of Xbox Game Studios) und Todd Howard (Game Director bei Bethesda Game Studios). Gesprächsthemen waren unter anderem der Showcase und die Businessstrategien, wie beispielsweise der Xbox Game Pass.

Menschen spielen überall

Im vergangenen Quartal ist die Anzahl der PC-Spieler auf Game Pass im Vergleich zum Vorjahr mit 46% fast um die Hälfte gestiegen.

Der PC Game Pass ist mit 46 weiteren Märkten auf nun insgesamt 86 Märkte ausgeweitet, damit Spieleentwickler Millionen von Menschen in noch mehr Ländern erreichen können.

Es wurde angekündigt, dass Game Pass-Mitglieder bald ausgewählte PC-Spiele aus der Bibliothek über NVIDIA’s GeForce NOW streamen können. Dadurch ist der PC Game Pass-Katalog auf jedem Gerät spielbar, das von GeForce NOW gestreamt wird, beispielsweise Low-Spec-PCs, Macs, Chromebooks, Mobilgeräten, Fernsehern und mehr. Die Einführung des Features ist für die kommenden Monate geplant.

Darauf bedacht, großartige Spiele zu liefern

In den vergangenen fünf Jahren haben die Teams der Xbox Game Studios und Bethesda zehn Spiele veröffentlicht, die bisher jeweils über zehn Millionen Spieler zählten. Von neuen IPs wie Sea of Thieves und Grounded bis hin zu Franchise-Titeln wie Minecraft Legends und Elder Scrolls Online.

Xbox hat mittlerweile über 500 Millionen einzigartige Nutzer in der gesamten Lebensdauer der First-Party-Titel erreicht. Zusammen betrachtet, haben die First-Party-Spiele über 150 Millionen monatlich aktive Benutzer.

Xbox hat auf dem diesjährigen Showcase eine Reihe aufregender Titel gezeigt, darunter Starfield, Forza Motorsport und Avowed. Zusätzlich ist es ein Ziel, mindestens vier First-Party-Spiele pro Jahr zu liefern. Einen genaueren Blick auf all die erstaunlichen Spiele, die für Xbox erscheinen, findet ihr in dieser Liste .

. Game Pass wächst weiter. Der Umsatz aus Abonnements erreichte im letzten Quartal fast eine Milliarde US-Dollar.

Das Indie-Programm, ID@Xbox, hat bisher über vier Milliarden US-Dollar an über 5.000 Entwickler in über 100 Ländern ausgezahlt.

Derzeit befinden sich über 5.000 Spiele für Xbox in Entwicklung. Das sind mehr Spiele von Drittanbietern als jemals zuvor in der Geschichte von Xbox.

> Hier geht es zum Xbox Showcase.

Konsole bleibt der Kern des Xbox-Geschäfts

Die neue Xbox Series S in Carbon Black mit 1 TB Speicher stellte Xbox vor. Als direktes Feedback der Community für mehr Speicherplatz. Erhältlich ist sie ab September. Hier gibt es noch mehr Informationen zum neusten Mitglied der Konsolen-Familie.

zum neusten Mitglied der Konsolen-Familie. Mehr als die Hälfte der Spieler, die im letzten Jahr eine Xbox Series S gekauft haben, waren neu bei Xbox.

Trailer zu Xbox Series S in Carbon Black.