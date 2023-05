The Outlaws – Noch diesen Monat auf DVD erhältlich

Die sechsteilige Britcom The Outlaws von Stephen Merchant erscheint mit inklusiven Bonusmaterial am 26. Mai 2023 auf DVD. Für die Produktion waren Big Talk Productions verantwortlich.

The Outlaws Story

Als sieben Fremde im Rahmen eines gemeinnützigen Projekts zusammengewürfelt werden, stellen sie fest, dass sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Dass sie in ihrer Heimatstadt Bristol das Gesetz gebrochen haben, ist das Einzige, was sie gemeinsam haben. Es kommen nach und nach dunkle Geheimnisse ans Licht und neue Freundschaften entstehen. Als die Gruppe in gefährliche kriminelle Aktivitäten hineingezogen wird, müssen sie die Grenzen zwischen ihnen niederreißen, bevor sie für das Richtige kämpfen können.

Nominierung an Stephen Merchant

Großbritanien vergibt am 14. Mai die BAFTA TV Awards. Stephen Merchant darf sich Hoffnung auf eine Auszeichnung machen. Für seine Rolle in der Britcom The Outlaws ist er in der Kategorie „Male performance in a comedy programme“ nominiert.

Stephen Merchant erschuf mit Ricky Gervais unter anderem die Erfolgsserie THE OFFICE. In der neuen Serie führt er nicht nur Regie, sondern ist auch vor der Kamera zu sehen. Des Weiteren sind Christopher Walken als Frank Sheldon und Eleanor Tomlinson als Lady Gabriella Penrose-Howe dabei.

Offizieller Trailer zur Serie.