Diablo IV – Blizzard implementiert Open Beta Feedback

Blizzard implementiert das Open Beta Feedback zu Diablo IV. Einige Verbesserungsvorschläge der Community finden damit den Weg in das fertige Spiel. Laut Entwickler werden „eine Vielzahl an Fixes und Updates an verschiedenen Systemen in Diablo IV” vorgenommen.

Anpassungen

Nachfolgend haben wir Euch die wichtigsten Veränderungen zusammengefasst. Folgendes könnt Ihr auf Eurem Streifzug durch die Welt von Saktuario im fertigen Spiel erwarten.

Charakterklassen

Hier Hat Blizzard am Balancing geschraubt. Das betrifft vor allem den Barbaren und den Druiden. Diese waren in der Open Beta von vielen Spielern als vergleichsweise schwach wahrgenommen worden. Ganz im Gegensatz zu Zauberin und Totenbeschwörer. Mit ihnen war es teilweise schon lächerlich einfach, Gegner in Scharen niederzustrecken.

Euer Barbar erhält als Folge eine pauschale passive Schadensreduktion von 10%. Ihr haltet also im Schlachtgetümmel mehr aus.

Mit E urem Druiden hingegen richtet I hr mit den Gefährtenfertigkeiten nun „stark erhöhten” Schaden an. Zusätzlich werden die Cooldowns aller ultimativen Skills E ures Gestaltwandlers reduziert.

Die Diener E ures Totenbeschwörers sterben jetzt häufiger. Ihr müsst also öfter neue Kreaturen aus Leichen erschaffen.

Bei E urer Zauberin wird der Kettenblitz abgeschwächt. Er ist gleichzeitig weniger effektiv gegen Bosse.

Bei E urer Jägerin wird vor allem der Bonus mehrerer passiver Fertigkeiten erhöht. Außerdem verkürzen sich die Cooldowns aller Infusionsfertigkeiten.

Dungeons

Hier hatte die Community vor allem das nervige Backtracking moniert. Aufgrund von Sackgassen mussten Spieler immer wieder weite Strecken durch bereits erkundete Bereiche zurücklaufen. Um dies zu minimieren, wurde nun am Layout mehrerer Dungeons nachgebessert. Zudem kommen Monster jetzt aktiv zu Euch. So müsst Ihr nicht mehr mühsam nach den letzten verbleibenden Kreaturen suchen. Zusätzlich erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für Events von 10% auf 60%. Ihr dürft Euch also darauf freuen, häufiger arme Seelen zu befreien oder verirrte Wanderer zu beschützen. Immer mit entsprechender Belohnung natürlich.

UI

Hier wurden vor allem kleine Änderungen vorgenommen, die das Spielerlebnis verbessern. So könnt Ihr jetzt Euren primären Angriff, Interagieren und Bewegung auf unterschiedliche Tasten legen. Auch werden Euch nun standardmäßig Eure Charakterwerte angezeigt, wenn Ihr den „Materialien & Werte“-Button klickt.

Wer langjähriger Fan der Diablo-Reihe ist, darf sich übrigens über die Rückkehr der ikonischen Schriftart freuen, die schon in allen vorangegangenen Teilen zu finden war.

Bald geht’s los

Insgesamt ist es schön zu sehen, dass Blizzard das Open Beta Feedback der Community zu Diablo IV implementiert. Wenn Ihr an der kompletten Liste aller Anpassungen interessiert seid, könnt Ihr das Entwicklerupdate von Blizzard checken.

Ab dem 6. Juni dürft Ihr dann durch die Welt von Sanktuario auf Monsterjagd gehen. Wer die Deluxe oder Ultimate Edition für PC, PlayStation oder Xbox vorbestellt, darf sogar schon ab dem 2. Juni loslegen. Nicht zuletzt aufgrund des angekündigten Endgame Contents sollte Euch Diablo IV dann etliche Stunden Spielspaß liefern.