Diablo 4: Startzeit und Endgame Content bekannt

Nur noch zwei Monate bis der vierte Ableger der Diablo Reihe an den Start geht. Am 6. Juni erscheint der Titel auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC. Vorbesteller der Deluxe- und Ultimate Edition dürfen sich bereits Anfang Juni auf Monster Jagd machen. Nun hat sich Blizzard-Chef Mike Ybarra auf Twitter bezüglich des Release Zeitraumes und des Early Access zu Wort gemeldet und verraten um wie viel Uhr wir in die Welt von Diablo 4 eintauchen dürfen:

Oops, I was wrong! Early access for Deluxe and Ultimate pre-orders in the US is Thursday 6/1 at 4PM, 6/2 at 12am in Europe, 6/2 at 8am in Asia. Regular launch 6/5 at 4pm, 6/6 at 12am Europe, and 6/6 8am Asia. https://t.co/ArlnmZE3AJ — Mike Ybarra (@Qwik) April 5, 2023

Laut Ybarra soll der Early Access für Besitzer der Deluxe- und Ultimate-Edition in den USA am Donnerstag, den 1. Juni 2023 um 16:00 Uhr beginnen. In Europa geht das Spiel am 2. Juni 2023 um 00:00 Uhr live. Mit Zeitverschiebung dürfen deutsche Spieler also ab 1:00 Uhr loslegen. In Asien ist der Early Access später am gleichen Tag um 8:00 Uhr verfügbar.

Der reguläre Start erfolgt hingegen am 5. Juni 2023 um 16:00 Uhr in den USA, am 6. Juni um 00:00 Uhr in Europa (beziehungsweise 1:00 Uhr für Deutschland) und am 6. Juni um 8:00 Uhr in Asien.

Das erwartet uns im Diablo-Endgame

Um uns die Wartezeit bis dahin noch etwas zu versüßen hat das Diablo-Team in einem Video verraten, auf welche ersten Inhalte sich Spieler im Endgame freuen dürfen. Sobald ihr die Story abgeschlossen und Stufe 50 erreicht habt, soll unter anderem folgendes auf euch warten:

Paragon-System: Damit sollen Fähigkeiten auch über Stufe 50 hinaus weiter gesteigert werden können. Die Entwickler versprechen viel Tiefe sowie zahlreiche Anpassungen und Möglichkeiten.

Aspekte: Beim Abschluss eines Dungeons besteht die Möglichkeit einen Aspekt zu erhalten. Damit können Waffen und Rüstungen weiter verbessert und zu legendären Gegenständen gemacht werden.

Albtraum-Dungeons: Jeder der über 120 Dungeons im Spiel hat das Potenzial zu einem „Albtraum-Dungeon" zu werden und damit deutlich an Härte zuzulegen. Das passiert entweder durch das Erscheinen besonderer Portale oder durch die Nutzung eines Alptraumsiegels. In den Alptraum-Dungeons warten nicht nur neue Gegner auf die Spieler, sondern natürlich auch entsprechendes Loot.

Helltide-Gebiete: In manchen Gebieten gewinnt die Hölle im Endgame an Einfluss. In diesen sogenannten „Helltide-Gebieten" gibt es zahlreiche starke Gegner. Als Belohnung erhalten mutige Spieler hier eine weitere In-Game-Währung mit denen sich Truhen innerhalb der Gebiete öffnen lassen.

Tree of Whispers: Hier bekommen Spieler verschiedene Aufgaben, bei dessen Abschluss sie besonderes Loot erhalten können. Es muss etwa eine bestimmte Gruppe Monster umgelegt oder ein bestimmter Gegenstand beschafft werden. Diese Quests können alleine oder in der Gruppe gespielt werden.

Fields of Hatred: Auch PvP darf selbstverständlich nicht fehlen. Im Multiplayer-Gebiet namens Fields of Hatred können Spieler nach einem erfolgreichen Kampf Splitter ergattern, jedoch mit einem Haken: Um diese verwertbar zu machen, müssen die Splitter erst geläutert werden. Andere Spieler werden darauf aufmerksam gemacht und werden ihr Möglichstes tun das zu verhindern. Mit den geläuterten Splittern können in der Stadt kosmetische Gegenstände und weitere Belohnungen gekauft werden.

Darüber hinaus versprechen die Entwickler weitere Inhalte, in den Wochen und Monaten nach dem Release. Ob hier, wie schon im Vorgänger Diablo 3, auf Seasons gesetzt wird ist nicht bekannt.