The Quintessential Quintuplets Movie – Trailer und Cast bekannt

The Quintessential Quintuplets Movie kommt im Rahmen der Anime Night ab Dienstag, den 28. März 2023 in die Kinos in Deutschland, Österreich und Schweiz. Crunchyroll veröffentlicht zu diesem Anlass den Trailer und Besetzung der Synchronisation.

Über The Quintessential Quintuplets Movie

Der Anime erscheint in den Kinos in der deutschen Synchronfassung als auch in der japanischen Originalsprache mit deutschen Untertiteln. Der Film ist ab 0 Jahren freigegeben und die teilnehmenden Kinos findet ihr hier.

Besetzung:

Futaro Uesugi – Amadeus Strobl

Yotsuba Nakano – Sarah Tkotsch

Nino Nakano – Christina Wöllner

Miku Nakano – Giovanna Winterfeldt

Itsuki Nakano – Julia Kaufmann

Ichika Nakano – Lisa Braun

Synchronregie – Wiebke Westphal

Dialogbuch – Alessandro Alioto, Jessica Krauß & Wiebke Westphal

Herstellung – Oxygen Sound Studios

Handlung

Nachdem die hübschen, lernunwilligen Fünflinge als Nachhilfelehrer Futaro Uesugi engagiert hatten, lenkte der nun nicht nur ihre Ausbildung, sondern auch ihre Herzen. Die gemeinsame Zeit brachte die Gruppe eng zusammen und die Gefühle zwischen den Mädchen und Futaro entwickelten sich. Als sie ihr drittes Jahr an der Oberschule beenden und ihr letztes Schulfest heranrückt, richten sie ihren Blick auf das, was danach kommt. Wird es für eine von ihnen mit Futaro weitergehen?

Der Film basiert auf die 2019 gestartete und mittlerweile abgeschlossene Manga-Reihe von Negi Haruba. Weltweit verkauften sich über 16. Millionen Exemplare an Fans und die Anime-Serie läuft im Stream derzeit auf Crunchyroll und ist ebenfalls auf DVD und Blu-ray erhältlich. Der Film kam im Mai 2022 in Japan in die Kinos und spielte satte 16,4 Millionen Dollar an den Kinokassen ein.

> Unsere News zur Serie.

Hier ist der Synchro-Trailer zu The Quintessential Quintuplets Movie.