Star Citizen Alpha 4.0: Kraken am Pyro-Horizont?

Während die Community vorerst auf Star Citizen Alpha 3.18.1 und damit auf einen zumindest spielbaren stabilen Build wartet, richten sich die Augen bereits auf Star Citizen Alpha 4.0: Den nächsten „Baby Jesus“-Patch, mit dem das technische Wunderwerk namens „Server Meshing“ den Spielern die Reise zu neuen Horizonten ermöglichen soll. Der Name dieses neuen Horizonts: Pyro.

Pyro und Star Citizen Alpha 4.0

Pyro soll das zweite Sonnensystem werden, das – endlich – nach dem System „Stanton“ der erste Schritt zu einem riesigen Universum mit Dutzenden von Sonnensystemen sein soll. Und Star Citizen Alpha 4.0 ist der Startschuss auf dem Weg zur Verwirklichung dieses Traums. Doch bleiben wir beim nächsten Schritt auf der Entwicklungsreise von Star Citizen und werfen einen genaueren Blick auf Pyro.

Die Geschichte von Pyro

Im Jahr 2469 bemerkte der Wachoffizier der Roustabout, eines unter Erdflagge reisenden Tank-Raumschiffs, dreißigtausend Kilometer vor dem Backbordbug des Schiffes eine gravitative Anomalie. Ein detaillierter Bericht wurde an die Eigentümer des Schiffes und den späteren Namensgeber von Pyro, Pyrotechnic Amalgamated, gesandt, doch es wurde nichts unternommen. Jahre später, als Pyrotechnic auf der Suche nach neuen Bergbaugebieten war, begannen sie, alte Scan-Aufzeichnungen zu überprüfen, als sie den Originalbericht der Roustabout entdeckten. Sie schickten einen Forscher in die Region, um Pyro offiziell zu entdecken und die Umgebung zu vermessen. In diesem Bericht wurde lediglich die allgemeine Unordnung des Planetensystems, die Schwierigkeit, transportierbare Ressourcen zu finden, und die Unwahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Terraformings festgestellt.

Die Ursprungsidee von Pyro

Das Pyro-System ist ein trostloses, lebloses Sternensystem, heißt es in der Lore von Star Citizen. Es ist die Heimat des Piratenaußenpostens „Ruin Station“. Das System wurde erstmals im Jahr 2493 besucht, vierundvierzig Jahre nachdem der erste Reisende dort etwas vermutete. Die Karte von der Arena Commander-Map „Dying Star“ liegt zwischen Pyro I und Pyro II. Die Sonne von Pyro ging in eine langanhaltende Nova-Phase über, lange bevor die Menschheit nach den Sternen griff, und über die ursprüngliche Konstellation des Systems ist wenig bekannt. Sechs ausgebrannte Planeten sind übrig geblieben, von denen keiner lebensfreundlich ist. Jeder Planet des Systems befindet sich in einem anderen Stadium des Zerfalls. Jedes unzureichend abgeschirmte Raumschiff wird beim Transit durch das System Restschäden von Pyros Stern davontragen.

Pyro in Star Citizen Alpha 4.0:

Geschichte und Technik

Ob es eine lang anhaltende Nova-Phase gibt, was die Sonne des Pyro-Systems auszeichnet und vieles mehr hat der Youtuber „AstroSam“ in einem ausführlichen Video erklärt.

Im Gegensatz zu seinem Video aus dem Jahr 2022 wissen wir heute jedoch, dass Cloud Imperium Games (CIG) die ursprüngliche Geschichte von Pyro verändert hat. Die Planeten sind bewohnbar, die Sache mit der Nova-Phase ist hinfällig. Zwar ist es immer noch ein eher lebensfeindliches System. Aber fast alle Planeten haben Biome und Atmosphären.

Neben den Präsentationen zum Entwicklungsstand im Rahmen der jährlichen CitizenCon-Präsentationen hat ein ehemaliger CIG-Mitarbeiter ein faszinierendes Demovideo erstellt.

Vergleicht man jedoch die Daten beider Systeme, so stellen sich dem erfahrenen Citizen viele Fragen:

Vergleich Pyro-System zu Stanton System

Pyro Stanton Größe 13 AU 5 AU Planeten 6 4 Stationen 1 7 Jump Points 7 (anfangs 1) 3

Es fällt sofort auf, dass Pyro zweieinhalbmal so groß ist wie Stanton. Dafür verfügt Stanton, obwohl wesentlich kleiner, über eine deutlich höhere Dichte an Stationen.

Möglicherweise gibt es noch mehrere verlassene und umgebaute Stationen neben der Ruin Station. Es könnte also sein, dass es noch weitere Raumstationen zum Nachtanken gibt. Das ist aber nicht sicher. Ebenso unklar ist, ob diese Stationen von jedermann angeflogen werden können oder ob man gewissen Fraktionen angehören muss. Klar ist nur: Treibstoff wird sehr, sehr teuer sein in Pyro.

Und wenn man bedenkt, dass man das Stanton-System schon mit kleinen Raumschiffen wie der RSI Aurora nicht ohne Auftanken durchqueren kann – wie soll das dann in Pyro funktionieren?