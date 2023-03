Six of Crows Spin-Off geplant – Shadow and Bone News

Spätestens nach der zweiten Staffel des Grisha-Verse: Shadow and Bone auf Netflix steht es fest: Die Six of Crows – die Crew um Kaz Brekker hat die Herzen der Fans erobert. Bekannt sind die Sechs aus der Dilogie „Six of Crows“ von L. Bardugo – der Romanreihe, die im Grisha-Verse angesiedelt ist. Nun wurde angekündigt, dass die sechs Krähen ihre eigene Serie bekommen. Das Drehbuch steht sogar schon in den Startlöchern! Es sei, laut Showrunner Eric Heisserer, das beste, das er je geschrieben habe.

Bisher scheint es, als würden beide Serien parallel zueinander fortgeführt werden. Heisserer habe wohl im Hintergrund gearbeitet und der Erfolg der zweiten Staffel sei die Voraussetzung für das Green Light, um die Six of Crows-Serie in die ersten Phasen der Umsetzung zu bringen, heißt es in einem früheren Interview mit dem EW.

Wann das finale „Go“ letztlich kommt und wann mit einer Realisierung der Serie zu rechnen ist, steht bisher noch nicht fest.

Shadow and Bone Staffel 2 ist aktuell auf Netflix verfügbar. Wer sie also noch nicht gesehen hat, und die Buchreihen von Bardugo mochte – oder einfach Lust auf großartige, bildgewaltige Fantasy hat – ist mit Shadow and Bone sicherlich gut bedient!