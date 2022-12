Zurück ins Reich der Grisha – Shadow and Bone Staffel 2 hat einen Starttermin

Darauf haben die Fans der Serie und Buchreihe gewartet. Netflix hat es endlich bekannt gegeben: Shadow and Bone hat endlich einen fixen Starttermin für die zweite Staffel!

Im April 2021 lief die erste Staffel von Shadow and Bone an – eine Serie, die die beiden Buchreihen Legenden der Grischa (engl. Shadow and Bone) und Das Lied der Krähen (engl. Six of Crows) von der US-amerikanischen Autorin Leigh Bardugo vereint.

In der Regel vergehen bei den stetig aufwändigeren Serienproduktionen inzwischen knapp zwei Jahre. So liegen auch zwischen dem Starttermin der ersten Staffel und dem der zweiten Staffel knapp zwei Jahre. Am 16. März 2023 wird Alina Starkow (Jessie Mei Lei) auf die Bildschirme zurückkehren und sich gegen Kirigan (Ben Barnes) und die dunklen Geschehnisse stellen.

Bis dahin vergeht noch ein bisschen Zeit, aber dennoch haben wir bereits erste Einblicke bekommen können.

Das erwartet die Figuren in Staffel 2

Alina und Mal befinden sich auf der Flucht. Sie ist Fluch und Segen – je nachdem, wen man fragt. Hoffnung und Verräterin. Trotzdem ist sie fest entschlossen, Ravka vor der Vernichtung durch die Schattenflur zu retten.

Etwas, das sich sicherlich schwieriger gestalten dürfte, als sie es annimmt. Denn, wie man Ende von Staffel 1 sieht, entsteigt General Kirigan der Schattenflur und vereint eine dunkle Armee hinter sich.

Für Alina und Mal (Archie Renaux) ist es jetzt wichtiger denn je, Verbündete und Freunde zu finden, die fest hinter ihnen stehen. Sie begibt sich auf die Reise, um die verbleibenden Kreaturen zu finden, die ihre Kräfte verstärken können.

Und wo sind die Krähen? Die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die Bande um Kaz Brekker (Freddie Carter) begibt sich auf einen großen, möglicherweise tödlichen Heist und kreuzt dabei zufällig die Wege mit Alina.

Einen kleinen Vorgeschmack bekommen wir in dem Trailer:

Ein paar Einblicke

Aber vor allem in den neuen Bildern, die einen Einblick in das geben, was uns in Staffel 2 erwartet.

Vor allem werden Fanlieblinge wie Wylan (Jack Wolfe) oder Sturmhond (Patrick Gibson) ihre ersten Auftritte haben.

General Kirigan / Der Dunkle (Ben Barnes) – Quelle: Netflix

Sturmhond (Patrick Gibson) – Quelle: Netflix

Die Krähen – Quelle: Netflix

Tolya (Lewis Tan) und Tamar (Anna Leong Brophy) – Quelle: Netflix

Kaz (Freddy Carter) und Inej (Amita Suman) – Quelle: Netflix

Wylan (Jack Wolfe) und Jesper (Kit Young) – Quelle: Netflix

Lange ist es nicht mehr. Knapp drei Monate, bis die zweite Staffel anläuft.

Merkt euch den Termin schon einmal vor, damit ihr ihn auch nicht verpasst: 16. März 2023!

Bildquelle: Netflix