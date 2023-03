Goodbye, Don Glees! DVD und Blu-ray Release + Gewinnspiel!

Leonine Anime veröffentlicht am 10. März 2023 den emotionalen Animationsfilm Goodbye, Don Glees! – Wege einer Freundschaft auf DVD und Blu-ray. Die Kinopremiere in Deutschland fand erst im Dezember 2022 statt.

Goodbye, Don Glees! – Wege einer Freundschaft die Handlung

Don Glees ist die selbsternannte Gruppe der Außenseiter Roma, Toto und Drop. Letzterer ist erst noch nicht lange Teil der Truppe, hingegen Roma und Toto schon eine langjährige Freundschaft verbindet. Das Trio erlebt spannende Abenteuer, doch werden bald eines Waldbrands bezichtigt. Eine Drohne soll entlastende Hinweise bieten, welche die Unschuld der Jungs bestätigt. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dieser. Bald darauf kommt es zu Spannungen zwischen den Freunden als die Expedition eine ungeahnte Wendung nimmt. So wird aus einem kleinen Abenteuer eine lebensverändernde Reise.

Das Produktionsjahr dieses Animes ist 2021 unter der Regie von Atsuko Ishizuka (Persona 4, No Game, No Life Zero). Das Studio hinter der Produktion ist das berühmte und gefeierte MADHOUSE (One Punch Man, Overlord, Hunter X Hunter u.v.m.).

©Goodbye,DonGlees Partners 1 of 5

Technisches zum Anime

Sowohl DVD als auch Blu-ray Version kommen als Softbox daher. Die Laufzeit beträgt ca. 92 Minuten bei der DVD und 96 Minuten bei der Blu-ray. Enthalten ist die OV Version mit deutschen Untertiteln als auch die deutsche Sprachausgabe mit den Stimmen von Malte Wetzel, Laurin Lechenmayr und Tobias John von Freyend. Das Bildformat ist 1,78:1 (16:9 anamorph) und hinter der Lokalisierung steckt LEONINE Studios ANIME.

Gewinnspielformular

Für das Gewinnspiel losen wir gleich zwei Gewinner aus. Jeweils einen für die DVD und einen für die Blu-ray Version.

Teilnahmeschluss ist der 17.03.2023, 10:00 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

> Unsere weiteren Gewinnspiele.

Danke an LEONINE Anime für die Bereitstellung des Gewinns.

Trailer zum Film.