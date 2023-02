Mario Kart-Movie? SNL zeigt herrlich genialen Trailer

Ein Mario Kart-Movie? Kann man wirklich aus einem Spiel ohne Story einen Film machen? Nun, die Macher von Saturday Night Live beweisen in einem urkomischen Trailer, dass es wohl möglich wäre. Die Rezeptur scheint dabei recht einfach zu sein: Man nehme ein wenig Endzeitfeeling, schmeißt ein paar bekannte Figuren dazu und Voila!

Aber schaut Euch selbst den Trailer an. Pedro Pascal (bekannt aus: The Last of Us, The Mandalorian, GoT), eigentlich eher für recht ernste Rollen bekannt, zeigt sich von seiner humorigen Seite und das auch noch gekonnt! „It´s a me…Mario!“

HBO’s adapting another iconic game pic.twitter.com/YtsIswwSBb — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) February 5, 2023

Den vielen Stimmen auf Twitter zufolge, wäre nicht nur ich bereit, den gesamten Film anzusehen. In den drei kurzen Minuten musste ich jedenfalls mehrmals herzlich lachen, auch (oder obwohl) mein ewiger Held Mario hier schon gehörig veräppelt wird.

Leider wird es diesen Mario Kart-Movie wohl niemals geben. Bleibt zu hoffen, dass es der im April startende Super Mario-Film ein paar Pilzkönigreich-Vibes verbreitet. Videospielverfilmungen haben in der Vergangenheit nicht immer den Geschmack der Fans getroffen. In einer der als gelungen zu bezeichnenden Umsetzung macht derzeit Pedro Pascal von sich reden. In „The Last of us“ verkörpert er Joel.

Quelle: Saturday Night Live