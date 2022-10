Marios Stimme – Hass in Liebe verwandeln

Kaum war der mit Spannung erwartete Trailer zum Super Mario Bros. Movie online, hagelte es auch Kritik – oder eigentlich eher Hass. Viele Fans von Mario finden Chris Pratt als Stimme des Klempners nicht passend und hätten lieber Charles Martinet in der Rolle gehört. Doch den Hatern zum Trotz gibt es auch Leute, die den Hass in Liebe verwandeln.

Die bekannte Synchronsprecherin und Freundin von Charles Martinet, Tara Strong, hatte bereits im Vorfeld ebenfalls ihr Bedauern über Marios Stimme ausgedrückt. Dennoch startete sie via Twitter einen Aufruf, die besten Geschichten rund um Charles Martinet zu posten.

Hey twitter friends, I happen to know a certain earth angel who could use some love tonight. Have a story about @CharlesMartinet ? Pics? Ever meet him at a con? Share in this thread pretty please. I love him so much that now we insist on being next to each other at all cons 💙❤️

— tara strong (@tarastrong) October 7, 2022