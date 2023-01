Die erfolgreichsten Manga-Reihen 2022 bei Crunchyroll

Crunchyroll hat jüngst ihre erfolgreichsten Manga-Reihen 2022 bekannt gegeben. Darunter fallen auch die Bände, welche noch unter der Marke KAZÉ verkauft wurden.

Die erfolgreichsten Manga-Reihen 2022

Der Erfolg klingt nicht ab. So ist der Spitzenreiter erneut die mehrbändige Reihe Jujutsu Kaisen von Gege Akutami. Weiter vorne mit dabei sind Band 1 und 2 von Spy x Family. Sogar vier Bände des Werkes von Tatsuya Endo sind in den Top 20 vertreten. Neben dem üblichen Manga Format gibt es hierzu auch eine Light Novel.

Des Weiteren feiert die neue Lizenz Blue Lock großen Erfolg unter dem Hause Crunchyroll. Zu allen drei Storys gibt es auf dem hauseigenen Streaming-Portal die dazugehörige Anime-Adaption. Außerdem sind, wie jedes Jahr in den Top 100, Haikyu!! und Tokyo Ghoul vertreten. Unter den Einzelbänden gehören Der Metalhead von nebenan und I Want To Do What Lovers Do.

Den besten Neustart legte Kaiju No. 8 hin. die Limited Edition von Band 1 ist restlos ausverkauft.

Trailer zu Spy x Family.