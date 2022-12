Warhammer 40K: Neue Serie mit Henry Cavill

Henry Cavill als Star und Executive Producer: Laut Warhammer Community sichert sich Amazon Studios die Rechte an Warhammer 40K für eine Serie.

Amazon Studios gab am 16.12.2022 bekannt, dass es sich die Rechte an Warhammer 40K gesichert hat, basierend auf dem beliebten geistigen Eigentum von Games Workshop. Die Rechte umfassen das ganze Franchise für Serien, Filme und mehr. Dies soll der erste Deal für Rechte am geistigen Eigentum in dieser Größenordnung für Amazon Studios sein. Zusätzlich wird Henry Cavill in allen Produktionen von Amazon Studios die Hauptrolle und der Executive Producer des Warhammer 40K-Franchise übernehmen.

Was wird uns erwarten?

Warhammer 40K spielt in unserer fernen Zukunft. Die Menschheit steht am Rande ihrer vielleicht hellsten Zukunft oder ihres dunkelsten Zeitalters steht. Die Bedrohungen für das Imperium der Menschheit sind vielfältig. Es gibt Verräter der Menschheit, die das Imperium gespalten haben und vom Feuer des Ehrgeizes getrieben werden, diese werden angeführt durch die Verderbnis der Realität durch böswillige Götter. Auch außerirdische Reiche bedrohen die Menschheit, welche geschworen haben, die Sterne für sich zu erobern.

Seit dem Start vor fast 40 Jahren hat sich das Warhammer-Universum ständig durch Games Workshop und deren Miniaturen, Quellenbücher, Tabletop-Spiele, Animationen, Romane, eine Fülle von lizenziertem Material und Videospiele erweitert. Es gibt eine Menge Geschichten, welche für Serien und Filme verwertbar wären.

Warum Henry Cavill eine gute Nachricht ist

Henry Cavill ist ein Spezialist im Fantasy-Bereich und hat schon bei Serien wie The Witcher eindrucksvoll gezeigt, was er kann. Auch ist er mit dem Franchise vertraut, er bezeichnet sich selber als erfahrenen Warhammer 40K-Fan. Er spielt auch selber das Tabletop und bastelt und bemalt die Figuren von Games Workshop. Seine Lieblingsfraktion sind die imperiumstreuen Diener des Imperators vom Adeptus Custodes. In Interviews hat er sogar verraten, dass eine Warhammer 40K-Serie ein Traum von ihm sei, der sich nun erfüllt.

