Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Der Film Kinostart

Heute gab Crunchyroll den europäischen Kinostart für Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Der Film – Feuerrote Bande bekannt. Mit dabei sind Poster und der deutsche Trailer zum Fantasy-Abenteuer.

Sehr langer Anime-Titel der Film Infos

Der Film feierte bereits am 25. November 2022 seine Premiere in Japan und Crunchyroll kündigte bereits Kinodaten an. Darunter für das Vereinigte Königreich und Irland am 18. Januar und Australien am 19. Januar. Sowie die Vereinigten Staaten und Kanada am 20. Januar. Der Kartenverkauf hierzulande beginnt diesen Freitag, dem 23. Dezember. Der Film ist dann in Japanisch mit deutschen Untertiteln sowie in deutscher Synchronisation verfügbar.

Über Meine Wiedergeburt als Schleim

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt: Feuerrote Bande basiert auf der Bestseller-Light-Novel. Geschrieben von Fuse und illustriert von Mitz Vah, und der beliebten gleichnamigen Fantasy-Abenteuer-Anime Serie. Die Serie folgt Minami Satoru, einem durchschnittlichen 37-Jährigen, der stirbt und als die unscheinbarste Kreatur wiedergeboren wird, die man sich vorstellen kann. Einem Stück Schleim. Zu Beginn sieht es ziemlich düster aus. Er ist blind, taub und schwach. Aber durch die Kombination seiner beiden besonderen Fähigkeiten, „Raubtier“ und „Großer Weiser“, wird er unter seinem neuen Namen Rimuru Tempest seine klebrigen Kräfte nutzen, um in einer vielfältigen neuen Welt sowohl Freunde als auch Feinde zu gewinnen. Die eigenständige Geschichte des Kinofilms spielt nach dem Ende der 2. Staffel, welche auf Crunchyroll abrufbar ist. Der Film hat eine Laufzeit von ca. 110 Minuten.

Story

Eine langwährende Verschwörung um eine Königin mit mysteriösen Kräften ist fest in der kleinen Nation Raja im Westen von Tempest verankert. Als sich die Wege des Schleims Rimuru, der sich mittlerweile zu einem Dämonenkönig entwickelt hat, und dem Oger Hiiro kreuzen, beginnt ein unglaubliches Abenteuer mit vielen neuen Charakteren. Die Macht der Bande wird auf die Probe gestellt!

Kinostarts:

19. Januar in den Niederlanden

31. Januar in Deutschland

1. Februar in Frankreich, Belgien und Luxemburg

2. Februar in Kuwait, Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE)

> Der neue Pokémon Anime.

Der Trailer zum Film.