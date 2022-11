Flashpoint Beyond 1 – Comic Review – Falscher Batman, falsche Erde

Flashpoint Beyond 1 Inhaltsangabe: „Thomas Wayne, der brutale Batman, findet sich in der Flashpoint-Realität wieder – jene finstere Wirklichkeit, die es eigentlich nicht mehr geben dürfte. Er versucht herauszufinden, warum diese Welt noch existiert. Und das führt ihn auf die Fährte des Clockwork Killers!“

Autor: Geoff Johns

Zeichner: Eduardo Risso

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (15.11.2022)

Preis: 5,99 Euro

Format: Heft

Ausstattung: Rückblicke in andere Erzählungen

Über Flashpoint Beyond 1

Flashpoint ist ein wiederkehrendes Ereignis in der Welt von DC Comics. Ähnlich wie das Multiverse bei Marvel, kommt es zu verschiedenen Zeitsträngen, parallele Welten und Begegnungen aus verschiedenen Zeitsträngen. In jenem Fall veränderte Flash, der schnellste Mann der Welt, die Vergangenheit so sehr, dass Bruce durch den Killer Joe Chill erschossen wurde und Thomas den Platz als Batman einnahm.

Autor des Werks ist Geoff Johns, welcher schon für Teen Titans, Action Comics und Superman seine Ideen niederschrieb. Das künstlerische Schaffen steuerte Eduardo Risso dem Comic bei. Er gehört ebenfalls zu den DC Urgesteinen und gibt der Reihe eine sehr düstere und gleichzeitig blutige Note.

Flashpoint Beyond 1 erzählt die Geschichte nach einem gravierenden Eingriff in Zeit und Raum durch Barry Allen. Um den Tod seiner Mutter zu verhindern, verursachte er einen Flshpoint, welche zum Tode von Bruce Wayne führte und dessen Vater Batman und die Mutter zum verrückten Joker wurde. Außerdem war er schuld daran, dass Atlantis und Themyscira Krieg führten.

Zwar hat der Flash diesen Fehler rückgängig gemacht, jedoch mit dem Verlust an die Erinnerung daran und seiner Kräfte. Doch in dieser Erde ist immer noch der Thomas Batman, welcher trotz Auslöschung der düsteren Realität seinen Weg zur Barrys Wirklichkeit geschafft hat. Allen Anschein steckt der Schurke Clockwork Killer dahinter.

Warum existiert es noch diese Erde und Zeit, welche Barry Allen abgewandt hatte und wer mag hinter dieser grauenhaft Realität stecken?

Eindruck

Flashpoint Beyond 1 erzählt die Geschichte eines Eingriffs in Raum und Zeit, wie oben bereits erwähnt wurde. Dies geht mit einem neuen Batman einher, einem Kräftelosen Flash und viele weitere Ereignisse, die mit der Manipulation an der Zeitlinie einhergehen.

Persönlich bin ich ein großer Marvel Fan und reizen tun mich sonst nur die Geschichten von The Flash oder Nightwing. Damit aber auch DC in unserem Magazin stärker vertreten ist, habe ich mich der neuen Reihe Flashpoint Beyond angenommen. Schwierig ist nur, mit der ersten Ausgabe hinter die Story zu steigen. Da diese mit anderen Storys verknüpft ist.

Glücklicherweise wird dem teilweise Abhilfe geschaffen, mit kurzen Informationen zu Fledermaus-Variationen, Blitz und Bat, Jüngstes Gerücht und Auf den Flashpoint gebracht. Diese zwei Seiten helfen am Ende des Comics den ersten von vier Teilen dieser Reihe besser zu verstehen. Die ganze Handlung erstreckt sich auf 38 Seiten und ein paar Werbeseiten zu weiteren DC Comics. Mehr Extras neben den zwei Seiten Flashpoint Infobox gibt es nicht.

Fazit

Ich muss gestehen, dass mich die erste Ausgabe noch nicht abgeholt hat. Flashpoint Geschichten in allen Ehren. Dass dies aber nur daran liegt, dass ich beispielsweise Rebirth nicht gelesen habe, kann ich mir kaum vorstellen. Dem Batman fehlt außerdem Charisma, aber er hat immerhin einen interessanten Butler, den ihr schon früh genug zu Gesicht bekommt. Vielleicht dient Teil eins vielmehr als Prolog für etwas Großes, das auf uns zukommt und einem Schurken, der die Welt von Batman und The Flash ins Dunkeln gestürzt hat.

Flashpoint Beyond 1 vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und ist für 5,99 Euro zu haben. Die Fortsetzung des Vierteilers erscheint am 21. Februar.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

