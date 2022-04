Flash 1 – Comic Review

Die Infinite Frontier-Comicreihe von DC bietet viele Neustarts bekannter Comic-Reihen, so auch von Flash. Band 1 startet unter dem Titel „Das Schicksal von Wally West“.

Allgemeines:

„Wally West, früher Kid Flash und später Flash, hat genug vom Heldendasein. In einem letzten Rennen soll ihm sein Flash-Mentor Barry Allen alle Speed Force-Kräfte nehmen. Doch etwas geht schief, und Wallys Bewusstsein wird in die Körper mehrerer Speedsters in Raum und Zeit gezerrt. Plötzlich jagen ihn Dinosaurier, er landet als Impulse in der Zukunft und kämpft als Jay Garrick im Zweiten Weltkrieg …

Start der neuen FLASH-Saga vom Autor der TV-Serie „Supernatural“

„Volle Punktzahl. FLASH ist bei Jeremy Adams in guten Händen.“ – DC Comics News“

Verlag Panini Format Softcover Marke Flash Storyline Flash (2022) Storys Flash 768–771, Flash Annual (2021) 1 zentrale Charaktere Flash Zeichner Brandon Peterson, David LaFuente, Kevin Maguire Autor Jeremy Adams Seitenanzahl 172 Preis 19,00 € Veröffentlichung 08.03.2022

Band 1 von Flash besteht aus fünf einzelnen Storys, die aufeinander aufbauen, linear die Geschichte erzählen, die Titel lauten wie folgt:

Nur ein Blinzeln – Kapitel 1 Nur ein Blinzeln – Kapitel 2 Nur ein Blinzeln – Kapitel 3 Nur ein Blinzeln – Kapitel 4 Nur ein Blinzeln – Finale

Als Trennung der Story fungieren Cover-artige Grafiken und am Ende des Comics finden sich schließlich noch die Cover der Originalausgaben.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Durch die Kombination eines Chemikalienunfalls und eines Blitzeinschlags wurde der Forensiker Barry Allen vor Jahren mit der Speed Force verbunden. Dies brachte ihn dazu als Flash gegen das Böse zu kämpfen. Aber er war nicht der erste Flash, während des Zweiten Weltkriegs kämpfe bereits Jay Garrick als Flash für das Gute. Ebenso wurde Barry guter Freund Wally West zu einem Speedster und unterstützte ihn fortan als Kid Flash. Doch Wally stand ein turbulentes Schicksal bevor, indem er zunächst seine Familie verlor, kosmische Kräfte erlangte, mit denen er seine Familie zurückgewann, aber auch einige dramatische Taten verübte. Diese führten unter anderem zum Tod von unter anderem Roy Harper.

Nur ein Blinzeln – Kapitel 1

Nach vielen tragischen Ereignissen möchte Wally West, besser bekannt als Kid Flash, seine Zeit als Speedster beenden und gewissermaßen in den Ruhestand gehen. Daher bietet Barry Allen, der eigentliche Flash unserer Zeit, ihm an, dass er ihn von der Speed Force trennt. Dazu unternehmen die beiden ein letztes Rennen, doch es kommt zu einem plötzlichen Energiestoß. Wally ist verschwunden und Barry verliert seine Kräfte, was ist hier geschehen? Plötzlich findet sich Wally in der Zeit der Dinosaurier wieder. Währenddessen entwickelte Barry eine Theorie dazu, was mit Wally und der Speed Force geschehen ist. Wird Barry es schaffen, ihn wieder nach Hause zu bringen? In der prähistorischen Vergangenheit wird ein Raptor von einem Bltiz aus der Speed Force getroffen und Wally muss sich nun einem Speedster Raptor gegenüberstellen. Wird er es schaffen, ihn zu bezwingen?

Nur ein Blinzeln – Kapitel 2

Nachdem er zuerst Millionen Jahr in der Vergangenheit gefangen war, ist Wally nun in der Zukunft, genauer gesagt im 30. Jahrhundert, gelandet und steckt im Körper von Bart Allen. Er ist dabei mitten im Kampf gegen einen gigantischen Dominator. Auch hier scheint etwas mit der Speed Force nicht in Ordnung zu sein, was Wally beheben soll. Da er mit Barry über die Speed Force kommunizieren kann, entwickeln sie einen Plan, wie sie das Problem lösen können. Doch wohin wird es Wally danach verschlagen?

Nur ein Blinzeln – Kapitel 3



Nun geht es wieder in die Vergangenheit zurück, in die Zeit des 2. Weltkrieges. Wally landet nun im Körper von Jay Garrick, der als der erste Flash gilt. Dieser hat zusammen mit Happy Terrill, besser bekannt als Ray, einen Termin beim Präsidenten, der beide beauftragt den Speer des Schicksals zu finden und vor den Nazis in Sicherheit zu bringen. Doch bei ihrer Mission tappen sie in eine Falle und geraten in Gefangenschaft. Diesmal trifft eine der Speed Force Entladungen ausgerechnet Adolf Hitler, der sich nun als Übermensch sieht und mit dem Speer des Schicksals den Krieg wenden will. Schaffen Wally/Jay und Ray es, ihn aufzuhalten? Wird Wally endlich einen Weg nach Hause finden?

Nur ein Blinzeln – Kapitel 4

Die Speed Force verbindet bekanntlich nicht nur Raum und Zeit, sondern auch Paralleluniversen. So landet Wally nun im Körper des Reverse Flash eines Paralleluniversums. Dieser versucht grade der Legion of Doom beizutreten. Hier hat eine Speed Force Entladung bei Wallys Erscheinen Superman ausgeschaltet, was Lex Luthor nicht so sehr gefällt. Wie schafft er es dieses Mal, die Speed Force Entladung aufzufangen und die Speed Force zu stabilisieren? In dieser Story geht es dann auch gleich nochmal in die nahe Zukunft, wo Wally auf seine Tochter trifft. Währenddessen kommt Barry der Lösung immer näher, wie er Wally nach Hause bringen kann…

Nur ein Blinzeln – Finale

Wally unternimmt nochmal einen kurzen Trip in die Vergangenheit und landet bei dem Ereignis, dass ihn dazu bewogen hatte seine Superkräfte aufzugeben. Der Moment, in dem er in Sanctuary Roy Harper und andere Helden tötete. Dabei kommt er dem Grund, warum die Speed Force ihn durch Zeit und Raum geschleudert hat, näher und erfährt nun auch die Wahrheit über die Ereignisse in Sanctuary…

Charaktere und Erzähler:

Der zentrale Charakter ist hier natürlich Wally West, wie man es beim Untertitel auch schon erwarten kann. Ihm stehen Barry Allen (Flash), Michael Holt (Mr Terrific), Oliver Queen (Arrow) und Jay Gerrick (Flash) zur Seite. Daneben gibt es natürlich von Story zu Story immer ein oder zwei zentrale Gegenspieler.

Eine richtige Erzählerperspektive gibt es nicht, jedoch wird ein Teil der Geschichte aus den Gedanken einiger Charaktere erzählt. Dazu gibt es auch immer wieder einordnende Hinweise zu Orten oder Personen.

Fazit:

Mit dem Band 1 „Das Schicksal von Wally West“ startet Flash in eine sehr unterhaltsame neue Comic-Serie. Besonders das Treffen mit den vielen verschiedenen Speedstern ist sehr unterhaltsam, aber auch spannend. Denn bis zum Ende weiß man nicht, was eigentlich die Ursache von Wallys Gefangenschaft in der Speed Force ist.

Wir sind gespannt, wie sich die Geschichte von Flash weiter entwickeln wird.

