Der holprige Start von Overwatch 2 war alles andere als smooth. Es ist mittlerweile Standard, dass zum Launch von großen Multiplayer Titeln die Server an ihre Grenzen kommen. Da ist OV2 hier keine Ausnahme. Aber neben schwitzenden Servern, gab es wohl noch andere Holprigkeiten mit denen sich Blizzards Action-Shooter rumschlagen musste. Oder wie Community Manger Jodie schrieb: „… the launch did not meat your, or our, expectations.“

Mehr broken als Mercys Rework?

Die Probleme beim Start wurden auf Blizzards Forum selbst klargestellt und zusammengefasst:

Server Crashes, Stability Probleme, und Queue Issues.

Überraschend sind hier tatsächlich genannte DDos Attacken von externer Seite deren Ursprung noch unklar ist.

Zusätzlich schien der mögliche Account Merge um den alten Overwatch Account zum neuen Overwatch 2 Account zu updaten nicht so zu funktionieren, wie man es sich vorstellte.

Und SMS verifizierung um Cheater zu kombattieren, machte es für die überlasteten Server auch nicht einfacher. Hier hat man sich nun dazu entschieden, für Leute, welche seit einem Jahr bereits einen verbundenen Battle.Net Account haben, die Verifizierung wegzulassen.

Hoffnung scheint in Sicht

Blizzard versichert, dass sie konstant neue Patches veröffentlichen um Queue Drops und Disconnects zu vermeiden, sodass jeder problemlos den Start von Overwatch 2 in vollen Zügen genießen kann.

Das Gute: in ihren Tweets sind sie sehr ehrlich und transparent was die Probleme angeht und man bekommt das Gefühl, dass sie wirklich hinterher sind zu fixen was geht.

Chaotisches Spiel, chaotische Fans

Der Start von Overwatch 2 hat natürlich wieder gespalten. Während die Kritiken von professionellen Seiten OV2 loben ist die Meinung von Fans oft weniger gütig. Ein holpriger Start und die schlechte Userexperience helfen hier sicherlich nicht, aber schon gab es eher abfällige Aussagen über Overwatch 1.5.

Aber es ist free-to-play von daher sollte sich hier jeder sein eigenes Bild machen!

