Die Moderatoren der Anime Awards im März in Japan

Crunchyroll gab kürzlich die Moderatoren der Anime Awards vor dem Live-Event im März in Japan bekannt. Sally Amaki, eine Synchronsprecherin, und Entertainer Jon Kabira geleiten durch die Anime-Fan-Gala zu Ehren der Kunst des Animes.

Die Moderatoren der Anime Awards

Sally Amaki als auch Jon Kabira werden für Crunchyroll die Anime Awards 2023 moderieren, welche erstmalig in Japan Anfang nächsten Jahres stattfinden.

„Die tiefe Liebe zu Anime teilen Sally und Jon mit uns und wir sind begeistert, beider Power und Leidenschaft auf unserer Bühne bei den Anime Awards nächstes Jahr dabei zu haben. Wir freuen uns schon darauf, die kreativen Kräfte hinter den größten Anime-Serien zu feiern und können es kaum erwarten, schon bald mehr mitzuteilen.“ – so, Rahul Purini, President of Crunchyroll.

Synchronkünstlerin Sally Amaki stammt aus Los Angeles und ist Mitglied des digitalen Idol-Projekts 22/7 (Nanabun no Nijuni). Einer Zusammenarbeit zwischen Sony Music und ANIPLEX. Jon Kabira ist ein Moderator und Conférencier mit einer umfangreichen Karriere in der Unterhaltungsbranche. Er arbeitet seit vielen Jahren in Bereichen wie Radio, Musik, Sport und mehr.

Zitate

„Ich bin schon sehr gespannt, welcher Anime in der jeweiligen Kategorie gewinnen wird! Ich werde mein Bestes bei der Moderation dieses spannenden Events geben!“ – so, Sally Amaki.

„Ich bin entzückt und beglückt, durch die siebte Ausgabe der Crunchyroll Anime Awards führen zu dürfen! Sally Amaki und ich freuen uns gemeinsam mit der ganzen Welt auf das Event. Wir sehen uns dort!“ – so, Jon Kabira.

Die 2023er Crunchyroll Anime Awards gehört zu den wichtigsten jährlichen Preisverleihungen in den Bereichen Streaming und Kino. Sie ehrt Schöpfer und Schöpferinnen, Musiker und Auftritte, die die weltweite Begeisterung für Anime antreiben. Die mittlerweile siebte Ausgabe der Anime Awards findet erstmalig live als Gala im Grand Prince Hotel New Takanawa in Tokio am Samstag, dem 4. März 2023, statt. Vor Ort werden die Studios, Urheber und Talente hinter den Lieblingsserien der Anime-Community zusammenkommen. Sony Music Solutions, das zu Sony Music Entertainment (Japan) Inc. gehört, unterstützt Crunchyroll bei der Umsetzung des Live-Events. Die Veranstaltung ist für das breite Publikum weltweit via Stream empfangbar.

> Anime Awards 2022 Gewinner.

Crunchyroll gibt die Jury noch vor Jahresende bekannt und bevor die Abstimmung Anfang 2023 stattfindet. Erst diesen Frühling kam es zu einer Rekordzahl von 16,9 Millionen Stimmern. Die Nominierten repräsentierten die fast 40 Studios auf acht Streaming-Plattformen.