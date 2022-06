Netflix Geeked Week: Animation und Anime an Tag 3

Tag 1 und 2 der Netflix Geeked Week sind bereits vorüber, doch noch hat der Streamindienst weitere Ankündigungen auf Lager. Am dritten Tag wurden uns Einblicke in die kommenden Animationsprojekte geliefert. Wir stellen euch die Wichtigsten davon vor.

Cyberpunk: Edgerunners

Videospiel-Fans ist Cyberpunk 2077 natürlich ein Begriff. Doch im September erhalten nun auch Netflix-Kunden Zugang zur Metropole Night City. Die Animationsserie umfasst 10 Folgen und handelt von einem Straßenkind, das in der futuristischen Stadt um’s Überleben kämpft. Der Hauptcharakter entscheidet sich schließlich dazu, seinem elenden Leben zu entkommen und ein ruchloser Söldner zu werden. Der Teaser verspricht, dass sein Leben als „Edgerunner“ alles andere als langweilig werden wird. Wer bereits jetzt richtig Lust auf die Serie bekommen hat, kann sich auf der offiziellen Webseite einen kurzen Ausschnitt und weitere Bilder zum Projekt ansehen.

Farzar

Ein großer Trend der letzten Jahre sind Animationsserien für Erwachsene. Bekannte Beispiele sind unter anderem BoJack Horseman oder Rick and Morty. Farzar scheint aber noch einen draufsetzen zu wollen. Immerhin ist der erste Trailer nur so mit Obszönitäten und perversen Szenen vollgepackt. Die Sci-Fi-Animationsserie handelt von dem Planeten Farzar. Dieser wurde einst vom berühmten Krieger Renzo von einer Scharr bösen Aliens befreit. Doch die Aliens kehren zurück und nun liegt es an Renzo’s stumpfsinnigen Sohn und dessen Crew den Planeten zu retten. Farzar ist ab 15. Juli auf Netflix abrufbar.

Entergalactic

An Tag 3 der Netflix Geeked Week wurde auch ein erster Ausschnitt zur Animationsserie Entergalactic gezeigt. Das Besondere an der Serie ist, dass der Musiker Kid Cudi dahinter steckt und Entergalactic an dessen kommendem Album angelehnt ist. Sie erzählt dabei die Geschichte von zwei jungen Künstlern in New York City, die auf der Suche nach der Liebe und dem großen Erfolg sind. Zusammen mit einigen ersten kurzen Sequenzen, die vom Stil sehr an Spider-Man: A New Universe erinnern, wurden auch die Synchronsprecher angekündigt. Kid Cudi wird in Entergalactic von Stars wie Jessica Williams, Vanessa Hudgens, Macaulay Culkin und Ty Dolla $ign unterstützt. Den vollständigen Cast könnt ihr auf IMDb nachlesen.

Junji Ito Maniac: Japanese tales of the Macabre

Anime-Fans dürfen sich auf das Jahr 2023 besonders freuen. Immerhin hat Netflix bekannt gegeben, dass Junji Ito’s Manga als Serien-Adaption erscheinen werden. Der Manga-Artist hat hierfür insgesamt 20 seiner Geschichten ausgewählt und spricht im Ankündigungsvideo über drei dieser Projekte. Hierbei handelt es sich um die Horror-Manga „Tommie“, „Souichi“ und „The Hanging Ballons“. Zusätzlich stellt Junji Ito auch erste Charakter-Designs vor.

The Seven Deadly Sins: The Grudge Of Edinburgh

Der nächste Anime, der von Netflix während der Geeked Week angekündigt wurde, ist The Seven Deadly Sins: The Grudge Of Edinburgh. Hierbei handelt es sich um einen zweiteiligen Film, der auf den Manga beziehungsweise dem Anime „Seven Deadly Sins“ beruht. Einen Trailer hat Netflix dazu noch nicht vorgestellt. Allerdings veröffentlichte die Streaming-Platform erste Charakter-Designs. Auf den ersten Teil müssen wir uns noch bis Dezember gedulden.

Uncle From Another World

Bereits im Juli startet hingegen Uncle From Another World. Die Anime-Serie handelt von einem Mann, der nach 17 Jahren aus dem Koma erwacht. In dieser Zeit hat sich jedoch einiges verändert. Immerhin besitzt er nun Superkräfte und eine große Leidenschaft für Videospiele. Ganz zur Überraschung seines Neffens. Auch zu diesem Projekt hat der Streamingriese noch keinen Trailer veröffentlicht. An Tag 3 der Geeked Week wurden aber zumindest erste Bilder vorgestellt.

Skull Island

Zur Animationsserie Skull Island ist bisher noch kaum etwas bekannt. Netflix hat bisher weder einen Trailer veröffentlicht, noch das Erscheinungsdatum bekannt gegeben. Ein erstes Foto zeigt uns lediglich zwei Personen in einem riesigen Fußabdruck. Dieser gehört natürlich King Kong höchstpersönlich. Immerhin handelt die Serie von einer Gruppe Schiffbrüchigen, die versuchen von Skull Island zu entkommen.

Weitere Neuigkeiten von Tag 3 der Netflix Geeked Week

Wer glaubt, dass das schon alles war, hat sich geirrt! Denn Netflix hat zusätzlich angekündigt, dass die Serie Masters of the Universe mit „Revolution“ eine Fortsetzung erhalten wird. Außerdem dürfen wir uns auf weitere Staffeln von „The Dragon Prince“ und „Inside Job“ freuen. Erste Bilder gibt es auch zum Sci-Fi-Anime „Exception“, der bereits letztes Jahr zur Geeked Week angekündigt wurde.

Wer noch weitere Details zu den bevorstehenden Projekten erfahren will, kann den vollständigen Live-Stream zu Tag 3 der Geeked Week nachschauen.

Bildquelle: Twitter @NetflixGeeked