Tim und Struppi – Die Zigarren des Pharaos – Erste Bilder zum Spiel

Moulinsart und Microids zeigen erste Screenshots* der Videospieladaption von Tim und Struppi – Die Zigarren des Pharaos. Für die Entwicklung ist das spanische Studio Pendulo Studios verantwortlich, welches bereits für seine Adventure-Spiele aus über drei Jahrzehnten bekannt ist. 2023 erscheint der Titel für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X und S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Über Tim und Struppi – Die Zigarren des Pharaos

Die kultigen Abenteuer der Comic-Serie „Die Abenteuer von Tim und Struppi“ von Hergé, die sich weltweit mehr als 275 Millionen Mal verkauft haben, dienten als Inspiration für Tim und Struppi – Die Zigarren des Pharaos. Dank der Co-Produktion von Moulinsart und Microids kehrt der berühmte Reporter mit seinem vierbeinigen Gefährten nach langer Zeit endlich wieder in die Welt der Videospiele zurück.

Tim und sein treuer Hund Struppi brechen in auf zu aufregenden Abenteuern. Während einer Mittelmeer-Kreuzfahrt kommen die beiden Protagonisten mit dem Ägyptologen Philemon Siclone ins Gespräch. Daraufhin beschließt unser Reporter, das geheimnisumwobene Grab des Pharaos Kih-Oskh zu untersuchen. Welches schreckliche Mysterium verbirgt das Grabmal? Die Spur bringt die beiden zu einem niederträchtigen Rauschgifthandel. Das neue Abenteuer führt die beiden von Ägypten über Indien und Arabien bis in den Fernen Osten.

Spieler dürfen sich darauf freuen, in das fesselnde Comic-Universum von Tim und Struppi einzutauchen. Ein weiteres Mal können sie sich als Helden eines epischen Action-Adventures beweisen. Mit seinem Artstyle, der den Zeichnungen von Hergé treu bleibt, kann sich das Spiel sehen lassen. Ein Muss für alle Tim und Struppi-Fans sein, egal ob groß oder klein!

Zitate der Verantwortlichen

„Es ist eine große Freude für uns an einer Adaption des berühmten belgischen Reporterabenteuers arbeiten zu können. Wir haben bereits vor ein paar Jahren mit der Arbeit an dem Spiel begonnen und können es kaum abwarten, unseren Spieler:innen weltweit mehr davon zu zeigen. Wir werden keine Mühen scheuen, um Hergés Werk zu würdigen und den Fans endlich die Adaption zu bieten, die sie sich schon lange wünschen“. – so Stéphane Longeard, CEO von Microids.

„Die Entwicklung eines neuen immersiven Videospiels für PC und Konsolen trägt die Abenteuer des berühmtesten Reporters weiter an neue Generationen. Unser Ziel ist es, in erster Linie unterhaltsam und kinderfreundlich zu sein, um ein Spiel für die ganze Famile zu erschaffen. Microids ist der perfekte Partner, um Tim und Struppi bei diesem neuen Abenteuer zu begleiten!“ – so Nick Rodwell, Direktor von Moulinsart.

> Schon Neues zu Unreal Engine 5 gesehen?

Das Spiel erscheint 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht.

Teaser zur kommenden Videospieladaption der Comic-Vorlage.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

*Damit es nicht zur Verwirrung kommt. In der Pressemitteilung ist von Bildern (Mehrzahl) die Rede. Enthalten war jedoch nur eines. Nicht das ihr im Beitrag vergeblich nach Bildern sucht oder nach Hinweisen, wo die zu finden sind.