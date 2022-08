Mit der neuen Unreal Engine 5 steht eine atemberaubende Detailschärfe und der weg zu einem neunen Großartigen Schritt für die Film- und Gameentwicklungsbranche nun ins Haus.

Wie man in diesem Video sehen kann, kommen wir der Realität wieder ein Stück weiter. Wie sich die in der neusten Version der weltweit eingesetzten und bei Entwicklern beliebten Unreal Engine entwickelt hat, lässt sich in einem enormen Grad an Details und Funktionen in der Version 5 nun zur Schau stellen.

Features

UI und Workflow

Unreal Engine 5 glänzt im neuen Licht. Durch die Integration der Quixel Bridge, um die gesamte Megascans-Bibliothek erweitert. Mit Hilfe von Drag-and-Drop soll diese Integration die Arbeitsgeschwindigkeit mit der Engine effizienter und auch schneller sein, als zuvor.

Nanite und Virtual Shadow Maps

Mit diesen beiden Techniken ist es möglich riesige Welten zu erschaffen. In Kombination arbeiten diese beiden Techniken mit Hilfe der genutzten Intelligenz, im für das Auge wahrnehmbaren Sichtbereich. Es werden die Poly-Count- und Draw-Call-Einschränkungen um ein vielfaches reduziert oder teilweise sogar komplett ersetzt.

Lumen

Licht spielt auch wie im echten Leben eine immer größere Rolle in den Entwicklungen. Mit der Unreal Engine 5 sieht man als Entwickler bereits alle geplanten Details, wie der Spieler oder Film Gast dies auch am Bildschirm sehen wird. Dies macht das Erstellen von Lightmaps für zukünftige Entwicklungen komplett überflüssig.

Temporal Super Resolution

Da sich immer mehr Spieler an hochauflösenden Monitoren erfreuen und eine Framerate von 60 fps für ein gutes Spielerlebnis durchaus notwendig ist. Diese ermöglicht es dank dem hochwertigen Upsampling-System, welches (TSR) bietet, die Rendering-Ressourcen zu schonen und aus niedrigeren Auflösungen das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

World Partition

Mit der Unreal Engine 5 wird eine neue Logik für die Aufteilung der generierten Welt implementiert. So ist es möglich, dass mehrere Entwickler zeitglich an der Selben Region arbeiten können. Auf diese Technik kann auch im Endprodukt darauf zurückgegriffen werden.

Characters und Animation

Um den Grad der Details und die realistische Inszenierung perfekt zu machen dürfen die Charaktere natürlich nicht fehlen. Hier steht den Entwicklern zukünftig das Animations-Authoring-Toolset zur Verfügung, wodurch die Unreal Engine 5 schneller und genauer ans Ziel kommt. Dynamische an das Gameplay sind nun auch für die Animationen möglich.

Modeling

Das Modellierungswerkzeug wurde so weit verbessert, dass die in der Entwicklung genutzten Assets direkt in der Unreal Engine 5 geplant und gebaut werden können. Das spart zum einen Zeit und minimiert auch das Fehlerpotential, was beim Integrieren in die Engine aufkommen konnte.

MetaSounds

Zu einer erfolgreichen Produktion in Film und Game- gehört natürlich auch der Ton um das Ergebnis perfekt zu machen. MetaSounds kann nun analog zum Material-Editor auch dynamische Töne erzeugen. Hierdurch wir der Workflow in der Entwicklung stark verbessert.

Wir freuen uns besonders auf die neuen Titel, welche in Film und Game mit Hilfe der Unreal Engine 5 gezaubert werden.

Quelle: Unreal