Marvel Must-Have – New Avengers – Illuminati – Comic Review

New Avengers – Illuminati Inhaltsangabe: „Iron Man Tony Stark, Meisterzauberer Dr. Strange, das flexible Genie Mr. Fantastic, Professor X Charles Xavier, Inhumans König Black Bolt und Atlantis’ Herrscher Namor kommen als Illuminati zusammen: sechs mächtige Helden, die im Verborgenen besprechen, entscheiden, einwirken und agieren. Dies sind ihre größten und finstersten Momente zwischen dem Kree/Skrull-Krieg und der Secret Invasion sowie im Angesicht der kosmischen Macht der Infinity-Steine.“

Autor: Brian Michael Bendis, Brian Reed

Zeichner: Jim Cheung

Veröffentlichung: Bereits erhältlich!

Preis: 19,00 Euro

Ausstattung: Über die Illuminati, Autor und Zeichner, Timeline, Variant Cover und Artworks

Über New Avengers – Illuminati

Der Band aus Paninis Must-Have Kollektion umfasst die Story von New Avengers: Illuminati 1-5 aus dem Jahr 2007. Die Geschichte erstreckt sich auf rund 140 Seiten und behandelt die Aufgaben einer neuen Gruppe mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und hoher Intelligenz. Hinter der Idee stecken die Autoren Brian Michael Bendis und Brian Reed sowie Zeichner Jim Cheung.

New Avengers – Illuminati erzählt die Geschichte über eine Gruppe mächtiger Superhelden aus verschiedenen Fraktionen. Ob von den Avengers, den Fantastic Four, aus der Atlantis, Inhumans oder Mutanten. Die Gruppe agiert und entscheidet schon seit Jahren aus dem Hintergrund heraus und dieses Geheimnis ist erst seit kurzer Zeit gelüftet worden.

Schon nach dem ersten Kree und Skrull Krieg auf der Erde kam das Team zusammen, um eine weitere Auseinandersetzung zu verhindern. Diese Gespräche und Pläne hinter verschlossenen Türen, die Marvel-Fans Jahre lang nicht mitbekamen, fanden auch nach Thanos Angriff mit dem Infinity-Handschuh, dem Besuch von dem Beyonder, Marvel Boy und kurz vor der „Secret Invasion“ statt. Nun erfahren wir offiziell, was sich im Verborgenen zugetragen hat.

Eine Geschichte über eine außergewöhnlich-konstruierte Gruppe. Im Hardcover und schicken Motiv ein echter Hingucker.

> Das Must-Have zu Dr. Strange – Der Eid.

Eindruck

New Avengers – Illuminati ist nun auch Teil der Marvel Must-Have Kollektion. Eine interessante Comic-Reihe, die nicht zuletzt durch seine Filmpremiere in Doctor Strange in the Multiverse of Madness neugierig machte. Eine Auslese von spannenden Superhelden aus den verschiedenen Teams, die Marvel sonst zu bieten hat, geben viel potenzial für spannende Abenteuer her. Der Comic vermittelt das Gefühl, dass in dieser Gruppe die klügsten Köpfe zusammen kamen, um die wichtigsten Entscheidungen zu treffen. Dies passiert vom Anfang bis zum Ende der Illuminati.

Nicht nur, dass die Gruppendynamik sehr interessant ist, sie funktioniert auch. Zumal alle miteinander von ihren Fähigkeiten wissen, profitieren und respektieren. Beispielsweise ließt Charles Xavier die Gedanken von Black Bolt, um seine Worte wiederzugeben, da dieser stumm sein muss aufgrund seiner zerstörerischen Stimme. Die meisten Missionen schließen die sechs außergewöhnlichen Individuen erfolgreich ab mittels ihrer Überzeugungskraft. Dadurch lässt sich so manch größerer Konflikt auch ohne Blutvergießen abwehren, ganz vermeiden lässt sich dies aber nicht.

Wie ich wahrscheinlich schon ein paar Mal in den vergangenen Must-Have Reviews erläutert hatte, gefällt mir die Aufarbeitung der Comics mit dem Hardcover mit der goldenen Kopfleiste sehr gut. Naben der Hauptstory ist des Weiteren genug Wissenswertes zu den Autoren und dem Universum drumherum enthalten. Das beantwortet auch so manche Frage, die während des Lesens oder innerhalb der Timeline aufkommen sollte.

Fazit

Der Comic kommt komplett ohne große Action oder Schlachten aus und kann auch ohne Cameos überzeugen. Er lebt von seiner faszinierenden Kombination von Superhelden und ließt sich flott, ohne ins Stolpern zu kommen. Der Einband hat ein paar Dellen und einen Riss. Diese sind mir in anderen Bändern nicht aufgefallen, weswegen ich es mal dem Lieferdienst oder dem Bestempeln der Bemusterung verschulde. Der Reiz dieser Story ist definitiv seine Aufmachung der Illuminati und die Auswahl seiner Mitglieder. Ein klarer Kaufgrund für Marvel Fans.

New Avengers – Illuminati vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und für 19,00 Euro zu haben.

Demnächst erscheint als Must-Have: Thanos kehrt zurück und Ghost Rider: Strasse der Versammnis.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildquelle: © Jim Cheung und Panini