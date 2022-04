Marvel Must-Have – Doctor Strange – Der Eid – Comic Review

Doctor Strange – Der Eid Inhaltsangabe: „Dr. Stephen Strange ist der größte Zauberer des Marvel-Universums. Doch ein Mordanschlag auf ihn, eine dämonische Bestie, der Diebstahl eines wundersamen Elixiers und ein Schatten aus seiner Vergangenheit setzen dem Meistermagier schwer zu. Obwohl er von seinem treuen Freund Wong und der furchtlosen Krankenschwester Night Nurse unterstützt wird, muss sich Dr. Strange am Ende zwischen seinem Eid als Arzt und als Oberster Zauberer entscheiden.“

Autor: Brian K. Vaughan

Zeichner: Marcos Martin

Veröffentlichung: Bereits erhältlich!

Preis: 19,00 Euro

Ausstattung: Über den Magier, Autor und Zeichner, Timeline, Variant Cover Artworks

Über Doctor Strange – Der Eid

Dieser Band aus Paninis Must-Have Kollektion umfasst die Story Doctor Strange: The Oath 1–5 auf 140 Seiten. Trotz des älter wirkenden Covers mit dem Zeichenstil aus den 50er-Jahren ist dieser Comic über Marvels besten Magier gar nicht so alt. Zur Erstveröffentlichung kam es 2006 und Autor Brian K. Vaughan sowie Zeichner Marcos Martin boten mit ihr eine der besten Handlungen aus der modernen Zeit.

Doctor Strange – Der Eid erzählt die Geschichte über einen großen Verlust für Dr. Strange und einer seiner schwersten Entscheidungen. Sein bester Freund Wong hat Krebs, doch dies verschwieg er vor dem großen Magier. Als er plötzlich zusammenbricht, ist das ein Schock für Stephen und er möchte das nicht hinnehmen.

Auf seiner Reise durch die Welt, um eine Lösung zu finden, den Krebs zu besiegen, stößt unser Magier auf ein mächtiges Elixier. So mächtig, dass diese Flüssigkeit alle Menschen zu helfen vermag. Doch so ein mächtiges Elixier birgt auch Gefahren und zieht Personen an, die es nicht so gut meinen. Hinzu kommt eine folgenschwere Entscheidung zwischen seinem Eid als Arzt und dem als Oberster Zauberer, die treffen muss.

Eine mitreißende Story, die einen selbst als Leser vor einer schwierigen Frage stellt. Mit seinem schönen Hardcover nicht nur im Schrank, auch in der Vitrine ein Hingucker.

Eindruck

Doctor Strange – Der Eid ist ebenfalls Teil der wunderschön aufgearbeiteten Must-Have Kollektion. Was mir besonders an der Comic Zusammenfassung im Hardcover gefällt, ist das Cover im Fullprint mit goldenem Streifen. Außerdem bekommt man noch eine Timeline geboten, an der sich Leser und Fans zeitlich orientieren können, wo die Handlung einzuordnen ist.

Wir bekommen einen Stephen Strange geboten, der schon länger in dem Geschäft als Schützer unserer Welt ist. Doch der baldige Verlust, der vor ihm liegt, ist maßgeblich verantwortlich für die Typveränderung des Magiers, den man zu sehen bekommt. Nichts ist so sicher, wie es scheint und auch die missliche Lage mit dem Elixier ist mehr als verzwickt. Hier geht es weniger actionreich oder dimensional zu, als anzunehmen ist. Viele Dialoge und Rückblenden füllen die Story, was für die Erzählung sehr wichtig ist.

Neben den anfänglichen Cameos anderer Helden und Erwähnungen dreht sich fortan alles um den Doctor, Night Nurse und Wong. Night Nurse dürfte den meisten bekannt sein als Dr. Christine Palmer aus dem Marvel Cinematic Universe, die stets an seiner Seite ist. Im Falle des Comics lernen sie sich erst noch kennen. Mit einer anderen Version der Astralprojektion-Szene darf an der Stelle gerechnet werden.

Fazit

Die Handlung ist verdammt spannend, auch wenn wir meist den Zauberer und seine Sidekicks auf dem Weg nach der Lösung des Problems begleiten. Dass die Vergangenheit ihn noch einholen sollte und sich dies sogar mit Wongs Heilmittel verknüpft, macht den Comic zu einer spitzen Story, die man nicht verpassen sollte.

Doctor Strange – Der Eid vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und ist für 19,00 Euro zu haben.

