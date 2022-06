Xbox & Bethesda Games Showcase – Das Wichtigste im Überblick

Dieses Jahr gibt es zwar keine E3, aber trotzdem muss man nicht auf große Ankündigungen verzichten. Gestern fand das große Xbox & Bethesda Games Showcase statt. Haufenweise Spiele und Updates wurden vorgestellt. Hier haben wir die wichtigsten zusammengefasst.

Starfield

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das größte Reveal des Games Showcases ist, wenig überraschend, Gameplay von Starfield. Ganze 15 Minuten reines Gameplay voller Aktion, Spannung und wunderschöner Details gönnen uns die Entwickler. Das Release des Spiels war ursprünglich für den 11.November 2022 geplant, wurde aber auf die erste Hälfte 2023 verschoben.

Overwatch 2





Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Overwatch 2 wird am 04.10.2022 als Free to Play Game erscheinen. Es erscheint zuerst im Early Access. Mithilfe der Spieledaten, die daraus gewonnen werden, soll das Spiel stetig weiterentwickelt werden.

Diablo 4





Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Release von Diablo 4 ist für nächstes Jahr angesetzt und soll Crossplay für PC, Xbox und Playstation beinhalten. Es enthält unter anderem einen neuen Charaktereditor, der viel mehr Einstellungsmöglichkeiten beinhaltet als je zuvor. Der Necromancer als neue spielbare Klasse dürfte einigen Fans gut gefallen.

Redfall

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Letztes Jahr auf der E3 wurde Redfall mit einem Cinematic Trailer groß angekündigt. Danach ist es etwas still geworden, doch nun haben die Entwickler einen ersten Blick aufs Gameplay spendiert. Im Gegensatz zu anderen Spielen des Entwicklers, wie das Stealth-Spiel Dishonored, wird dieses Spiel aber eher laut und actionreich. Mit der Waffe in der Hand jagt ihr solo, oder mit bis zu 4 Leuten im Koop, Vampire und Kultisten durch die Strassen von Massachusetts.

Weitere Ankündigungen

Hollow Knight : Silksong – tba

A Plague Tale : Requiem – Release 2022

Forza Motorsport – Release Frühling 2023

Minecraft Legends – Release 2023

Cocoon – tba

Wo Long: Fallen Dynasty – Release frühes 2023

Overdose (Kojima) – tba

Fallout 76 „The Pitt“ Erweiterung – September 2022

The Elder Scrolls Online „The Isle“ Erweiterung – 21.07.1022

Ara: History Untold – tba

High on Life – Oktober 2022

Ark 2 – 2023

Scorn – 21.10.2022

Flintlock: The Siege of Dawn – 2023

Lightyear Frontier – Frühling 2023

Gunfire Reborn – 2022

The Last Case of Benedict Fox – Frühling 2023

Forza Horizon 5 – 19.Juli 2022

Pentiment – November 2022

Pavenlock – 2023

Ereban Shadow Legacy – 2023

Grounded (Full Release) – September 2022

Naraka Bladepoint – 23.Juli 2022

As Dusk Falls – 19.Juli 2022

Sea of Thieves Season 7 – 21.Juli 2022

Zudem sollen alle Spiele von Riot Games in den Game Pass kommen, der MS Flight Simulator bekommt ein neues DLC im Herbst und Persona kommt auf die Xbox.

Die Veranstaltung dauerte 95 Minuten. Wenn ihr euch das ganze Xbox & Bethesda Games Showcase in voller Länge anschauen wollt, könnt ihr das auf Xbox offiziellen Youtube-Kanal machen.

Quelle: Xbox, Bethesda, Kotaku