Der erste Trailer und ein paar zaghafte Informationen sind jetzt schon beinahe wieder ein Jahr alt. Zwar lässt uns Blizzard Entertainment noch weiter warten, aber es gibt ein paar Neuigkeiten. Die Ankündigung des Spiels am vergangenen Wochenende begann mit den Worten „Hell on the Horizon: Diablo IV“ kommt 2023.

Der nächste Teil der genredefinierenden Serie erscheint dann für Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC, Xbox One und PlayStation 4, wobei Cross-Play und Cross-Progression für alle Plattformen aktiviert wird.

Bisher bekannt:

In Sanktuario – einem Reich, das seit langem von den verheerenden Kriegen zwischen dem Hohen Himmel und den Brennenden Höllen heimgesucht wird – sind seit den Ereignissen von Diablo III: Reaper of Souls Jahrzehnte vergangen. Doch die Welt bleibt von einer unheimlichen, korrumpierenden Macht geplagt.

Lilith, die Tochter des Hasses, wird in der sterblichen Welt wiedergeboren und ist entschlossen, wieder über das Heiligtum zu herrschen.

Neben den ikonischen Klassen Barbar, Zauberin, Schurke und Druide schließt sich der legendäre Totenbeschwörer an, die fünfte spielbare Charakterklasse, die mit neu gestalteten Mechaniken zurückkehrt. Die Spieler können das Necromancer’s Book of the Dead nutzen. Eine brandneue Fähigkeit für die Klasse, die es dem Spieler ermöglicht, das Schlachtfeld mit ihrer untoten Armee zu dominieren.

Mike Ybarra, Präsident von Blizzard Entertainment: „Wir können es kaum erwarten, nächstes Jahr die Tore der Hölle zu öffnen. Das talentierte Team hinter Diablo IV stellt das Gameplay an die erste Stelle. Sie haben die bisher größte und ehrgeizigste Vision von Sanctuary entwickelt. Diese weitläufige Welt schöpft tief aus dem dunklen Brunnen der 25-jährigen Geschichte des Franchise und ist auf der Philosophie der Spielerwahl ausgerichtet. Es bietet ein Abenteuer, wie es Diablo-Spieler noch nie zuvor erlebt haben.„

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hell on the Horizon: Diablo IV kommt 2023 für PC und Konsolen

Quelle: Blizzard.com