Netflix Geeked Week: Tag 2 bringt neue Film-Highlights

Bereits an Tag 1 der Geeked Week hatte Netflix zahlreiche Trailer zu kommenden Serien-Projekten auf Lager. Der zweite Tag stand nun ganz im Zeichen der Spielfilme. Auf diese Highlights dürfen wir uns in den kommenden Monaten freuen.

Troll

Tausende Jahre waren die Trolle gefangen und ihre Existenz ist in Vergessenheit geraten. Doch nun erwacht eines der mystischen Ungeheuer aus seinem Schlaf und zerstört alles und jeden, der sich in den Weg stellt. Nun liegt es an einer zusammengewürfelten Truppe Helden, das Monster aufzuhalten bevor es Norwegen vollständig verwüstet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The Sea Beast

In den letzten Wochen legte Netflix zahlreiche Animations-Projekte auf Eis. Auf The Sea Beast dürfen wir uns aber weiterhin freuen. Immerhin wird der Film bereits am 8. Juli auf der Streaming Plattform veröffentlicht. Der Animationsfilm spielt in einer Welt, die von zahlreichen Monstern und Ungeheuern bevölkert ist. Monsterjäger sind hier gefeierte Helden und keiner ist so erfolgreich wie Jacob Holland. Als sich die junge Maisie Brumble auf sein Schiff schleicht, ändert sich sein Leben jedoch schlagartig. Denn der Monsterjäger scheint den blinden schwerer unter Kontrolle zu bekommen als jedes der gefährlichen Monster.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Day Shift

Am 12. August veröffentlicht Netflix Day Shift. Hier spielt Jamie Foxx einen hartarbeitenden Poolreiniger. Klingt erstmal langweilig? Nicht, wenn sich herausstellt, dass dieser Job nur eine Fassade ist und er in Wahrheit als Vampirjäger seine Brötchen verdient. Unterstützung erhält Jamie Foxx dabei unter anderem von Dave Franco und Snoop Dogg. Das erste Inside-Video verspricht bombastische Stunts und dauerhaft Action.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Blasted

Actionreichen geht es auch in der norwegischen Sci-Fi-Komödie Blasted zu. Als eine Bachelor-Party von einer Alien-Invasion unterbrochen wird, müssen die beiden Kindheitsfreunde Sebastian und Mikkel trotz ihrer Unstimmigkeiten wieder zueinanderfinden. Nur gemeinsam können sie die Erde vor ihrem bevorstehenden Untergang bewahren. Immerhin waren sie einst ein unschlagbares Laser Tag Duo! Bereits am 28. Juni könnt ihr die Komödie auf Netflix streamen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Spiderhead

Tag 2 der Geeked Week brachte uns auch einen neuen Ausschnitt zum Sci-Fi-Thriller Spiderhead, der bereits am 17. Juni erscheinen wird. Chris Hemsworth nimmt hier in seiner Rolle als Visionär und Gefängnisleiter Experimente an den Gefühlen ausgewählter Insassen durch. Mit der Hilfe von bewusstseinsverändernden Drogen kann er so Emotionen gezielt steuern und die Grenzen des freien Willens überschreiten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The Gray Man

Ryan Gosling vs. Chris Evans – Wer diesen Kampf gewinnt, erfahren wir am 22. Juli, wenn The Gray Man auf dem Streamingportal verfügbar ist. Gosling schlüpft hierbei in die Rolle des Söldners Court Gentry. Nachdem dieser über dunkle Geheimnisse der CIA stolpert, machen internationale Assassinen Jagd auf ihn. Hierzu zählt nicht nur Chris Evans, sondern auch Ana de Armas. Macht euch auf alle Fälle schon mal auf geballte Action gefasst. Immerhin handelt es sich bei The Grey Man um den teuersten Film, der jemals von Netflix produziert wurde. Bei einem Budget von 200 Millionen Dollar können wir mit jeder Menge Explosionen und Zerstörung rechnen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The School for Good & Evil

Diese Schule ist etwas ganz Besonderes. Denn hier gibt es zwei verschiedene Studiengänge. Entweder werden Kinder zu Helden erzogen oder aus ihnen werden wahre Schurken gemacht. Dadurch soll die Balance zwischen Gut und Böse ausgeglichen bleiben. Auch die beiden Freundinnen Sophie und Agatha werden in die geheimnisvolle Schule gebracht. Allerdings finden sie sich in den unterschiedlichen Studienzweigen wieder. Ob ihre Freundschaft das überstehen wird?

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wer den vollständigen Live-Stream des zweiten Tages der Netflix Geeked Week verpasst hat, kann dies auf der YouTube-Seite der Streamingplattform nachholen. Dort findet ihr auch Infos zu weiteren bevorstehenden Netflix-Projekten.

Bildquelle: Twitter @NetflixGeeked