Avatar: Reckoning – Trailer zum Smartphone-Game

Anfang des Jahres wurde Avatar: Reckoning bereits angekündigt. Nun ist es so weit! Der Trailer zum Mobile-Game gibt erste Einblicke auf die Smartphone-Version von Pandora. Und er verspricht jede Menge Action!

Avatar: Reckoning – Kampf um Pandora

Bei Avatar: Reckoning handelt es sich um einen RPG-Shooter für euer Smartphone. Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Na’vi und verteidigt eure Heimat gegen die Invasion der Menschen. Hierbei soll auch eine Reihe von unterschiedlichen Waffen zur Verfügung stehen. So sehen wir im Trailer bereits, dass wir nicht nur mit Pfeilen auf die Angreifer schießen müssen, sondern auch direkt zum Maschinengewehr greifen können.

Der Trailer verschafft uns aber auch erste Eindrücke von Pandoras Smartphone-Version. Die Schlachtfelder erstrecken sich hierbei von Militärcamps bis hin zu dichten Urwäldern. Dort heißt es Acht geben! Immerhin ist Pandora voll von wilden Monstern und Tieren. Die können die Spieler vor größere Probleme stellen als die Menschen selbst. Die Tierwelt können wir aber wohl auch zu unserem Vorteil nutzen. Schließlich sehen wir im Trailer, wie die Na’vi auf Flugwesen durch die Lüfte gleiten oder auf Tieren durch den Jungle reiten.

Avatar: Reckoning soll auch mit einem Mehrspieler-Modus ausgerüstet sein. So können die Spieler zusammen gegen die Menschen antreten, um Pandora zu befreien. Zusätzlich sollt ihr im PvP-Modus aber auch die Möglichkeit erhalten, euch mit anderen Gamern zu messen.

Weitere Abenteuer auf Pandora

Wann genau wir mit dem Mobile-Game rechnen können, ist bisher noch nicht bekannt. Im Laufe des nächsten Jahres soll Avatar: Reckoning dann aber auf IOS und Android zur Verfügung stehen. Bis dahin dürfen wir uns noch auf jede Menge Abenteuer auf Pandora freuen. Immerhin feiert mit Avatar: The Way of Water der zweite Teil der Blockbuster-Reihe im Dezember seinen Kino-Start. Außerdem ist für dieses Jahr mit Avatar: Frontiers of Pandora ein Game-Ableger für den PC und die Konsolen angekündigt worden.

Bildquelle: Screenshot – Avatar Reckoning Website