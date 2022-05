V Rising – Gothic-Vampir-Survival im Early Access

Wie der schwedische Spieleentwickler Stunlock Studios bekannt gibt, ist V Rising jetzt im Steam Early Access erhältlich. Das Open-World-Fantasy-Vampir-Survival-Game erscheint nach einer geschlossenen Beta zum Preis von 19,99 € auf Steam. In V Rising erkunden Spieler*innen die düstere Welt von Vardoran im Solo- oder Koop-Modus auf offiziellen 40-Spieler-Servern, bekämpfen mythische Monster und brutale Banditen und errichten eine prachtvolle Burg, während sie nach frischem Blut jagen, um zu überleben.

Über V Rising:

In V Rising musst du als neu erwachter Vampir in einer von Menschen beherrschten Welt überleben. Dann kannst du zum nächsten Dracula aufsteigen. Ernähre dich von Blut, um neue Kräfte zu erhalten. Verbirg dich außerdem vor der sengenden Sonne und nimm in einem düsteren Fantasy-Reich an PvE- und PvP-Kämpfen in Echtzeit teil. Errichte deine Burg und lade Freunde ein, dich zu begleiten. Gleichzeitig erkundest du eine riesige offene Welt und plünderst Dörfer. Des Weiteren legst dich mit Banditen an und dringst in die Höhlen übernatürlicher Bestien vor. Greife die Burgen anderer Spieler an oder handle als Diplomat in einem Spiel um Blut, Macht und Verrat.

„Der Tag ist gekommen, unsere Vampire wurden im Mondlicht enthüllt und es liegt nun an den Spielern, ihre Geheimnisse zu entdecken“, so Johan Ilves, Marketing Director bei Stunlock Studios. „Mit viel Blut, Schweiß und Tränen (aber vor allem Blut) haben wir die Grundlagen für ein wirklich einzigartiges Vampir-Gameplay-Erlebnis geschaffen. Diese Early-Access-Kampagne ermöglicht es uns, V Rising den letzten Feinschliff zu verpassen und die abschließenden Schritte zu unternehmen, um ein genreprägendes Highlight vorzustellen.“