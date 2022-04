Es war durchaus eine kleine Überraschung innerhalb der Nintendo Direct vom 24.09.2021. Shigeru Miyamoto selbst betrat die virtuelle Bühne und kündigte den Super Mario Film an, der Dezember 2022 als vorläufiges Datum anpeilte. Leider wird aus diesem Filmstart jetzt erst einmal nichts und der Super Mario Film wird auf April 2023 verschoben.

Dies wurde nun offiziell von Nintendo via Twitter bekannt gegeben:

The Super Mario Bros. film will be launching in Europe in April 2023. https://t.co/3Erj8jnCS6 — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) April 26, 2022

Der Animationsfilm, der in Zusammenarbeit von Nintendo und Illumination Entertainment entsteht, wird dabei mit relativ gemischten Gefühlen erwartet. Derzeit gibt es weder von Nintendo noch von Illumination Entertainment Bilder oder gar Filmszenen.

Der 1993 veröffentlichte Real-Film „Super Mario Bros.“ kam weder bei Kritikern noch dem Publikum gut an. Die Liste der Spiele-Verfilmungen, die bei den Fans auf Ablehnung gestoßen sind, ist enorm lang. Als positive Ausnahme fiel in der letzten Zeit eigentlich nur die Verfilmung von „Sonic the Hedgehog“ auf, die derzeit mit dem zweiten Film eine würdige Fortsetzung ins Kino brachte.

Nun, bleibt zu hoffen, dass die zeitliche Verzögerung einer höheren Qualität zugute kommt und wir schon bald die ersten Bilder zu Gesicht bekommen. Die Nachricht, dass der Super Mario Film verschoben wurde, wird sich hoffentlich nicht noch einmal wiederholen.