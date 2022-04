Vergangenes Wochenende trafen sich Spieler aus aller Welt bei der Pokémon Internationalmeisterschaften 2022 in Frankfurt am Main. Dabei traten sie in den verschiedensten Disziplinen gegeneinander an. Dazu zählt das Sammelkartenspiel, die Videospiele Schwert und Schild, Pokémon Tekken DX und zum ersten mal auch Pokémon GO vom Niantic Team.

Die Pokémon Internationalmeisterschaften 2022

Insgesamt drei Tage lang kämpften die Trainer des Sammelkartenspiels und den Videospielablegern um den Titel des Champions der Internationalmeisterschaften und einen Platz bei den diesjährigen Pokémon-Weltmeisterschaften. Diese finden vom 18. bis 21. August in London (Vereinigtes Königreich) statt. GO und Tekken DX Spieler hatten ebenfalls die Chance, sich für die Weltmeisterschaft 2022 zu qualifizieren.

Die Gewinner erhielten eine besondere Trophäe, einen Geldpreis in Form eines Stipendiums oder Bares sowie Preise im Wert von Tausenden von Dollar. Alles verteilt auf die ausgetragenen Wettbewerbskategorien.

> Noch mehr Taschenmonster.

Gewinner und die Disziplinen

Sammelkartenspiel (Junioren):

1. Platz: Nathan Osterkatz US

2. Platz: Luka Levain FR

Sammelkartenspiel (Senioren):

1. Platz: Caleb Rogerson US

2. Platz: Roberto Costanzo FR

Sammelkartenspiel (Meisterklasse):

1. Platz: Gustavo Wada BR

2. Platz: Frank Percic US

Videospiel (Junioren):

1. Platz: Alexander Musikant DE

2. Platz: Francesca Zaglio IT

Videospiel (Senioren):

1. Platz: Nicholas Kan AU

2. Platz: Alessandro Marchionne IT

Videospiel (Meisterklasse):

1. Platz: Eric Rios ES

2. Platz: Oliver Eskolin FI

Pokémon GO (Senioren):

1. Platz: Maxwell Ember (MEweedle) GB

2. Platz: Stefan Cojocaru (KrowMDIV) DE

Pokémon GO (Meisterklasse):

1. Platz: Jakub Zatloukal (Aeeriils) CZ

2. Platz: Domnik Wieber (Fr43ka) DE

Pokémon Tekken DX (Senioren):

1. Platz: Fardin Rahman Mikan (Royume) DE

Pokémon Tekken DX (Meisterklasse):

1. Platz: Florian Blank (Cloud) DE

2. Platz: Motochika Nabeshim (Elm) JP

Quelle: Pokémon PM