Syberia: The World Before Launch Trailer veröffentlicht

In wenigen Tagen erscheint Syberia: The World Before. Den Launch Trailer zum Spiel veröffentlichte Astragon heute auf dem eigenen YouTube-Kanal. Wir werden dabei in die ikonische Welt von Benoît Sokal entführt.

Bald schon im Handel

Der neuste Teil der Syberia-Reihe erscheint am 18. März 2022 als Download für den PC. Zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen noch Ports für die Konsole. Die Deluxe Edition im Handel bietet zudem viele digitale Extras.

Wir tauchen erneut in das Universum von Benoît Sokal. In einem neuen Abenteuer schlüpfen wir in die Rolle von Kate Walker und Dana Roze. Beide sind dazu in der Lage, die tiefsten Geheimnisse aufzudecken und Berge zu versetzen.

Syberia: The World Before Infos

Im Jahr 1937 in Vaghen wird die Geschichte von Dana Roze erzählt. Ein 17-jähriges Mädchen, welches eine glänzende Karriere als Pianistin hinlegt. Doch durch den braunen Schatten des zweiten Weltkrieges schweben zunehmend dunkle Wolken über ihre Zukunft.

In Taiga im Jahr 2004, begleiten wir Kate Walker, die so gut sie kann in der Salzmine überlebt, in der man sie gefangen hält, als ein tragisches Ereignis sie in ein neues Abenteuer auf der Suche nach ihrer Identität stürzt.

Abenteuer, die Kontinente und Zeiten umspannen

Eine fantastische und poetische Welt von Benoît Sokal

Enthüllen einer geheimnisvollen Handlung

Eine fesselnde Geschichten mit unglaublich hohem Einsatz

Mitreißender symphonischer Soundtrack von Inon Zur (Syberia 3, Fallout, Dragon Age, Prince of Persia)

> Die gamescom ist wieder da.

Launch Trailer zu Syberia: The World Before.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Astragon